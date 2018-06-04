ziks написав:

От магазина был частичный возврат денег за предоплату, ТАСя как то криво их обработала - откатила транзакцию "предоплаты" с кредитного счета 2909, а с "депозитного" счета карты WC списала разницу(= предоплата - частичный возврат).В итоге по кредитке и по сумме в грейсе отображается, что я как бы ничего и не покупал, баланс "Рахунок власних коштів WC" = 0. Только в выписке видно что он минусовой. Вот и мучает вопрос, если на 2909 налью только ту сумму которая отображается в ИБ грейс(без учета этой кривой транзакции), не накатит ли ТАСя за свои косяки, мне процентов. Может кто сталкивался с такой ситуацией, когда на "Рахунку власних коштів WC" минусовой баланс, нет ли за это каких то комиссий?