-VICTOR- написав:Кассандра а разве там нет приписки ....(з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ?
для Вики - такой текст :Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується на картковий рахунок, тобто Учасник може отримати максимально 622,00 (шістсот двадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору). - то есть ограничено 500грн на руки...
для Б5 кажись текст "немножко для Добкина написан " нет ?
Та не, приписки там нету. Там в приложении 1 есть таблица в которой и указан размер ставки кб (грязный/чистый) - для азс и еды - 2,485% / 2 %, для остального - 1,243%/1 %
Между прочим у таси всегда в случае акций текст для Добкина написан - вспомните предыдущую - и сколько копий тогда сломали ?
ziks написав:От магазина был частичный возврат денег за предоплату, ТАСя как то криво их обработала - откатила транзакцию "предоплаты" с кредитного счета 2909, а с "депозитного" счета карты WC списала разницу(= предоплата - частичный возврат). В итоге по кредитке и по сумме в грейсе отображается, что я как бы ничего и не покупал, баланс "Рахунок власних коштів WC" = 0. Только в выписке видно что он минусовой. Вот и мучает вопрос, если на 2909 налью только ту сумму которая отображается в ИБ грейс(без учета этой кривой транзакции), не накатит ли ТАСя за свои косяки, мне процентов. Может кто сталкивался с такой ситуацией, когда на "Рахунку власних коштів WC" минусовой баланс, нет ли за это каких то комиссий?
Случай не единичный. От офпреда будет какой либо комментарий этой ситуации? Для грейса гасить сумму, которую ТАСя вайбером прислала(без учета кривой транзакции)?
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** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.
В одном месте "транзакцій", в другом "транзакції". Получается на усмотрение организатора.
Скоріше за все помилка внизу, але навіть у випадку коли внизу не помилка то суми потрібно набирати чеками від 200 грн , що звичайно трошки проблематичніше, але для мене якраз більш критично це знати коди МСС наприклад Метро, тоді мені по барабану , за місяць я там наберу аж самому страшно...[/quote]
Мова йде саме про суму однієї операції. Якщо сума одного платежу до 200 грн.- бонуси нараховані не будуть. Відповідно, більше 200 грн.- нарахування відбуватиметься згідно умов акції.
TASCOMBANK написав:Мова йде саме про суму однієї операції. Якщо сума одного платежу до 200 грн.- бонуси нараховані не будуть. Відповідно, більше 200 грн.- нарахування відбуватиметься згідно умов акції.
Та це вже зрозуміло... Всі боряться за тлустого клієнта , тому відсікається 90% сухоребриків + полегшується адміністрування... ризикну припустити що 99%( по кількості) транзакцій по картам було на суму меншу в 200 грн