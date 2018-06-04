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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1794179517961797>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

vollena71 написав:
  Faceless написав:Ні, безкоштовно було і нічого про зміну цього тарифу не повідомляли.
Щодо платного поповнення - може то по тарифу картки, нецільове попвнення, наприклад Платівки?

Очень странно, создала платеж Комиссия 1грн, пересоздала другие, повторно такой же Комиссия 0грн.
Это был гремлин-эффект - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Дійсно, щось відкрутили і комісія вже зникла.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:03

  Кассандра написав:
  -VICTOR- написав:Кассандра а разве там нет приписки ....(з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ? :wink:

для Вики - такой текст :Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується на картковий рахунок, тобто Учасник може отримати максимально 622,00 (шістсот двадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору). - то есть ограничено 500грн на руки...

для Б5 кажись текст "немножко для Добкина написан " :wink: нет ?

Та не, приписки там нету. Там в приложении 1 есть таблица в которой и указан размер ставки кб (грязный/чистый) - для азс и еды - 2,485% / 2 %, для остального - 1,243%/1 %

Между прочим у таси всегда в случае акций текст для Добкина написан - вспомните предыдущую - и сколько копий тогда сломали ? :wink:

И все таки 1300 грязными на бонусный счёт
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:07

Так що ж кешбеком в 1% на будь-які операції по Б5, є чи немає?
Haza
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:12

  Haza написав:Так що ж кешбеком в 1% на будь-які операції по Б5, є чи немає?

за 1 число есть
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:17

  guntherhouse777 написав:budivelnik,
Метро-5411
Дякую
Отже 3900 за три місяці акції брудними чи чистими , але вони мені нарахують :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:00

  ziks написав:
  ziks написав:От магазина был частичный возврат денег за предоплату, ТАСя как то криво их обработала - откатила транзакцию "предоплаты" с кредитного счета 2909, а с "депозитного" счета карты WC списала разницу(= предоплата - частичный возврат).
В итоге по кредитке и по сумме в грейсе отображается, что я как бы ничего и не покупал, баланс "Рахунок власних коштів WC" = 0. Только в выписке видно что он минусовой. Вот и мучает вопрос, если на 2909 налью только ту сумму которая отображается в ИБ грейс(без учета этой кривой транзакции), не накатит ли ТАСя за свои косяки, мне процентов. Может кто сталкивался с такой ситуацией, когда на "Рахунку власних коштів WC" минусовой баланс, нет ли за это каких то комиссий?





Случай не единичный.
От офпреда будет какой либо комментарий этой ситуации?
Для грейса гасить сумму, которую ТАСя вайбером прислала(без учета кривой транзакции)?


Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях, проверим информацию детально и ответим на Ваш вопрос.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:45

  budivelnik написав:
  gun написав:Можна звичайно свої ноги в свої зуби сунути , а можна просто читати заголовок таблиці
http://www.tascombank.com.ua/content/view/1430/58/lang,ukrainian/%20target=


Там же ниже:
** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.

В одном месте "транзакцій", в другом "транзакції". Получается на усмотрение организатора. :wink:
Скоріше за все помилка внизу, але навіть у випадку коли внизу не помилка то суми потрібно набирати чеками від 200 грн , що звичайно трошки проблематичніше, але для мене якраз більш критично це знати коди МСС наприклад Метро, тоді мені по барабану , за місяць я там наберу аж самому страшно...[/quote]


Мова йде саме про суму однієї операції.
Якщо сума одного платежу до 200 грн.- бонуси нараховані не будуть. Відповідно, більше 200 грн.- нарахування відбуватиметься згідно умов акції.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:56

  TASCOMBANK написав:Мова йде саме про суму однієї операції.
Якщо сума одного платежу до 200 грн.- бонуси нараховані не будуть. Відповідно, більше 200 грн.- нарахування відбуватиметься згідно умов акції.
Та це вже зрозуміло...
Всі боряться за тлустого клієнта , тому відсікається 90% сухоребриків + полегшується адміністрування... ризикну припустити що 99%( по кількості) транзакцій по картам було на суму меншу в 200 грн
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:03

  budivelnik написав:
  guntherhouse777 написав:budivelnik,
Метро-5411
Дякую
Отже 3900 за три місяці акції брудними чи чистими , але вони мені нарахують :D

По б5 1300-19.5%=1046.5 в месяц.
Вика 622-19.5= 500 грн.
Уже сто раз пережевано.
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