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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1794179517961797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:14

guntherhouse777
Б5 ведь 1300 чистыми.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:16

Amid, грязными
Мож сл. вас сбивает с толку?
КБ по Б5 начисляется на сл. дн. после проводки операции по картсчету на специальный бонусный счет, не более 1300/мес. Т.е. вы действительно увидите 1300 на счету. НО! При снятии с этого счета (а по др. грошима низзя воспользоваться) на любой счет будет удержан кролячий налог.
По Виике НЕМА спецсчета, там КБ начисляется раз в мес и сразу чистыми не более 500грн/мес.

ПС. И помните 8) Каааждый квартал, рооовно в 21:00 все, абсолютно все бонусы со спец счета сгорают, безвозвратно, насовсем и окончательно :lol: Поэтому нуна позаботиться дать команду на перевод этих бонусов на любимый счет в последн. раб. календ. дн. квартала (т.е. вот 29.06.18 с 12 до 17)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:33

  guntherhouse777 написав:По б5 1300-19.5%=1046.5 в месяц.
Вика 622-19.5= 500 грн.
Уже сто раз пережевано.

Добавлю только ,что по Б5 можно ,если перебор в этом , перекинуть на следующий месяц- снятие/списание ( только помним ,чтоб в пределах одного квартала ) ..с вики никак..
lincoln2
 
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  #<1 ... 1794179517961797
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