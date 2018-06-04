guntherhouse777
Б5 ведь 1300 чистыми.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 20:16
Amid, грязными
Мож сл. вас сбивает с толку?
КБ по Б5 начисляется на сл. дн. после проводки операции по картсчету на специальный бонусный счет, не более 1300/мес. Т.е. вы действительно увидите 1300 на счету. НО! При снятии с этого счета (а по др. грошима низзя воспользоваться) на любой счет будет удержан кролячий налог.
По Виике НЕМА спецсчета, там КБ начисляется раз в мес и сразу чистыми не более 500грн/мес.
ПС. И помните Каааждый квартал, рооовно в 21:00 все, абсолютно все бонусы со спец счета сгорают, безвозвратно, насовсем и окончательно Поэтому нуна позаботиться дать команду на перевод этих бонусов на любимый счет в последн. раб. календ. дн. квартала (т.е. вот 29.06.18 с 12 до 17)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:33
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