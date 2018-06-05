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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:14
guntherhouse777
Б5 ведь 1300 чистыми.
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Amid
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Додано: Вів 05 чер, 2018 20:16
Amid
, грязными
Мож сл. вас сбивает с толку?
КБ по Б5 начисляется на сл. дн. после проводки операции по картсчету на специальный бонусный счет, не более 1300/мес. Т.е. вы действительно увидите 1300 на счету. НО! При снятии с этого счета (а по др. грошима низзя воспользоваться) на любой счет будет удержан кролячий налог.
По Виике НЕМА спецсчета, там КБ начисляется раз в мес и сразу чистыми не более 500грн/мес.
ПС. И помните
Каааждый квартал, рооовно в 21:00 все, абсолютно все бонусы со спец счета сгорают, безвозвратно, насовсем и окончательно
Поэтому нуна позаботиться дать команду на перевод этих бонусов на любимый счет в последн. раб. календ. дн. квартала (т.е. вот 29.06.18 с 12 до 17)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 чер, 2018 20:33
guntherhouse777 написав:
По б5 1300-19.5%=1046.5 в месяц.
Вика 622-19.5= 500 грн.
Уже сто раз пережевано.
Добавлю только ,что по Б5 можно ,если перебор в этом , перекинуть на следующий месяц- снятие/списание ( только помним ,чтоб в пределах одного квартала ) ..с вики никак..
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lincoln2
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:08
В субботу потратил в Метро 2 тыс грн, сегодня провелось по счету, вечером начислили кеш бэк 80 грн, чистыми 4%, все четко!
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AlexSV
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:13
AlexSV написав:
В субботу потратил в Метро 2 тыс грн, сегодня провелось по счету, вечером начислили кеш бэк 80 грн, чистыми 4%, все четко!
Ну а теперь снимите эти гроши на любую свою карту
Мона даж тока попробовать, сначала Тася вас пердупредит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:16
Стоп, это что, 4% грязными? Так столько же и второй рукой дают (Моня).
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:17
wig написав:
Стоп, это что, 4% грязными? Так столько же и второй рукой дают (Моня).
Не, сори, неправильно написал, начислили 99 грн, чистыми 80)
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AlexSV
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:18
AlexSV написав:
Не, сори, неправильно написал, начислили 99 грн, чистыми 80)
Тогда совсем другое дело. ТАС то славится именно чистым кэшбеком. Так держать!
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:23
clientage написав: AlexSV написав:
В субботу потратил в Метро 2 тыс грн, сегодня провелось по счету, вечером начислили кеш бэк 80 грн, чистыми 4%, все четко!
Ну а теперь снимите эти гроши на любую свою карту
Мона даж тока попробовать, сначала Тася вас пердупредит
там какие-то ограничения по сьемам?
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J
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:58
clientage написав:Amid
, грязными
Мож сл. вас сбивает с толку?
КБ по Б5 начисляется на сл. дн. после проводки операции по картсчету на специальный бонусный счет, не более 1300/мес. Т.е. вы действительно увидите 1300 на счету. НО! При снятии с этого счета (а по др. грошима низзя воспользоваться) на любой счет будет удержан кролячий налог.
По Виике НЕМА спецсчета, там КБ начисляется раз в мес и сразу чистыми не более 500грн/мес.
ПС. И помните
Каааждый квартал, рооовно в 21:00 все, абсолютно все бонусы со спец счета сгорают, безвозвратно, насовсем и окончательно
Поэтому нуна позаботиться дать команду на перевод этих бонусов на любимый счет в последн. раб. календ. дн. квартала (т.е. вот 29.06.18 с 12 до 17)
Спасибо, что растлумачили за 1300 грн. Все так.
А вот с последней Вашей фразой не согласен. Ибо вредная она, полезная только для Сирожы.
Кишмиш сгорит 27.06.
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guntherhouse777
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