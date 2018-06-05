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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1795179617971798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:07

  lincoln2 написав:
  guntherhouse777 написав:По б5 1300-19.5%=1046.5 в месяц.
Вика 622-19.5= 500 грн.
Уже сто раз пережевано.

Добавлю только ,что по Б5 можно ,если перебор в этом , перекинуть на следующий месяц- снятие/списание ( только помним ,чтоб в пределах одного квартала ) ..с вики никак..

Вы попробуйте поменять сумму выплат с бонусного счета.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3257
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 1795179617971798
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