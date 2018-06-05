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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:07
lincoln2 написав: guntherhouse777 написав:
По б5 1300-19.5%=1046.5 в месяц.
Вика 622-19.5= 500 грн.
Уже сто раз пережевано.
Добавлю только ,что по Б5 можно ,если перебор в этом , перекинуть на следующий месяц- снятие/списание ( только помним ,чтоб в пределах одного квартала ) ..с вики никак..
Вы попробуйте поменять сумму выплат с бонусного счета.
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guntherhouse777
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