Вы попробуйте поменять сумму выплат с бонусного счета.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:07
Вы попробуйте поменять сумму выплат с бонусного счета.
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Блин, там же праздники
Ща настроим напоминалку в аутлуке.
Дякую
ПС. Кстати, а Сб., 23.06.18 - рабочая. Однако Виика полюбэ пашет под 3% за кредитные на любые покупки.
... делайте хоть что-нибудь!
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