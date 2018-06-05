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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1795179617971798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:07

  lincoln2 написав:
  guntherhouse777 написав:По б5 1300-19.5%=1046.5 в месяц.
Вика 622-19.5= 500 грн.
Уже сто раз пережевано.

Добавлю только ,что по Б5 можно ,если перебор в этом , перекинуть на следующий месяц- снятие/списание ( только помним ,чтоб в пределах одного квартала ) ..с вики никак..

Вы попробуйте поменять сумму выплат с бонусного счета.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  guntherhouse777 написав:Кишмиш сгорит 27.06.

Блин, там же праздники
Ща настроим напоминалку в аутлуке.
Дякую :)

ПС. Кстати, а Сб., 23.06.18 - рабочая. Однако Виика полюбэ пашет под 3% за кредитные на любые покупки.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК, какие есть варианты подписки на новости банка? Подписки RSS нет, на емайл тоже не вижу.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:52

  2XL написав:ТАСКОМБАНК, какие есть варианты подписки на новости банка? Подписки RSS нет, на емайл тоже не вижу.

Наверно только группа в ФБ
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:07

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Кишмиш сгорит 27.06.

Блин, там же праздники
Ща настроим напоминалку в аутлуке.
Дякую :)

когда уже в календарь виндовса добавят отображение праздников :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:23

  J написав:
  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Кишмиш сгорит 27.06.

Блин, там же праздники
Ща настроим напоминалку в аутлуке.
Дякую :)

когда уже в календарь виндовса добавят отображение праздников :roll:

В Аутлуке настраиваются местные празДники, вот переносов нет
Но на сайте ж НБУ усьо есть, я себе ссылку кинул прям на десктоп :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Flamingo написав:У меня история тянется еще с 1 мая. Кому интересно чуть выше описывал всю ситуацию полностью. Заявка в банке с 4 мая - перезванивал несколько раз уточнял состояние - горячка отвечала "в работе - ответа еще нет". Потом пояснили - время на рассмотрение - месяц. Сегодня в аккурат месяц. буду звонить. По итогам отпишусь.

є якісь нoвини?
casper12
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