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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:07
lincoln2 написав: guntherhouse777 написав:
По б5 1300-19.5%=1046.5 в месяц.
Вика 622-19.5= 500 грн.
Уже сто раз пережевано.
Добавлю только ,что по Б5 можно ,если перебор в этом , перекинуть на следующий месяц- снятие/списание ( только помним ,чтоб в пределах одного квартала ) ..с вики никак..
Вы попробуйте поменять сумму выплат с бонусного счета.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 05 чер, 2018 22:36
guntherhouse777 написав:
Кишмиш сгорит 27.06.
Блин, там же праздники
Ща настроим напоминалку в аутлуке.
Дякую
ПС. Кстати, а Сб., 23.06.18 - рабочая. Однако Виика полюбэ пашет под 3% за кредитные на любые покупки.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:29
ТАСКОМБАНК, какие есть варианты подписки на новости банка? Подписки RSS нет, на емайл тоже не вижу.
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:52
2XL написав:
ТАСКОМБАНК, какие есть варианты подписки на новости банка? Подписки RSS нет, на емайл тоже не вижу.
Наверно только группа в ФБ
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:07
clientage написав: guntherhouse777 написав:
Кишмиш сгорит 27.06.
Блин, там же праздники
Ща настроим напоминалку в аутлуке.
Дякую
когда уже в календарь виндовса добавят отображение праздников
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J
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:23
J написав: clientage написав: guntherhouse777 написав:
Кишмиш сгорит 27.06.
Блин, там же праздники
Ща настроим напоминалку в аутлуке.
Дякую
когда уже в календарь виндовса добавят отображение праздников
В Аутлуке настраиваются местные празДники, вот переносов нет
Но на сайте ж НБУ усьо есть, я себе ссылку кинул прям на десктоп
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:06
Flamingo написав:У меня история тянется еще с 1 мая. Кому интересно чуть выше описывал всю ситуацию полностью. Заявка в банке с 4 мая - перезванивал несколько раз уточнял состояние - горячка отвечала "в работе - ответа еще нет". Потом пояснили - время на рассмотрение - месяц. Сегодня в аккурат месяц. буду звонить. По итогам отпишусь.
є якісь нoвини?
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casper12
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:01
2XL написав:
ТАСКОМБАНК, какие есть варианты подписки на новости банка? Подписки RSS нет, на емайл тоже не вижу.
На данный момент, отслеживать самые актуальные новости Банка есть возможность подписавшись на группу ТАСКОМБАНКа в Фейсбук.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:25
casper12 написав:
Flamingo написав:У меня история тянется еще с 1 мая. Кому интересно чуть выше описывал всю ситуацию полностью. Заявка в банке с 4 мая - перезванивал несколько раз уточнял состояние - горячка отвечала "в работе - ответа еще нет". Потом пояснили - время на рассмотрение - месяц. Сегодня в аккурат месяц. буду звонить. По итогам отпишусь.
є якісь нoвини?
Позвонил вчера на ГЛ - сказали передали вопрос на рассмотрение в другое подразделение - ждите. С Вами свяжутся. В принципе тоже ответил и представитель банка на этом форуме (ему я тоже в середине мая давал свои данные по данному вопросу). Так что пока глухо. Ждем-с. Но представитель банка пообещал, что рассмотрение должны ускорить
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Flamingo
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:36
Flamingo написав: casper12 написав:
Flamingo написав:У меня история тянется еще с 1 мая. Кому интересно чуть выше описывал всю ситуацию полностью. Заявка в банке с 4 мая - перезванивал несколько раз уточнял состояние - горячка отвечала "в работе - ответа еще нет". Потом пояснили - время на рассмотрение - месяц. Сегодня в аккурат месяц. буду звонить. По итогам отпишусь.
є якісь нoвини?
Позвонил вчера на ГЛ - сказали передали вопрос на рассмотрение в другое подразделение - ждите. С Вами свяжутся. В принципе тоже ответил и представитель банка на этом форуме (ему я тоже в середине мая давал свои данные по данному вопросу). Так что пока глухо. Ждем-с. Но представитель банка пообещал, что рассмотрение должны ускорить
На 2909 закинул долг за прошлый месяц, за исключением этой кривой транзакции.
В ИБ, долг в грейс = 0, собственные средства = 0, и только в выписке минус.
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ziks
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