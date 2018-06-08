Можно узнать что "актуальная новость" в вашем понимании?
29.05 новость появилась на сайте банка;
2.06 на ФБ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Можно узнать что "актуальная новость" в вашем понимании?
29.05 новость появилась на сайте банка;
2.06 на ФБ.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:54
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:49
Получать рассылку новостей, которые размещаются на официальном сайте Банка, на данный момент возможности нет.
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
ясен пень что только сайт. сайтом же можно крутить как цыган солнцем.
хочеш подменяй документ. хочеш публикуй задним числом.
а на фейсбуке такое не пройдет - там сразу все будет видно
Додано: Суб 09 чер, 2018 17:36
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