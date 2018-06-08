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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1796179717981799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

TASCOMBANK написав:
  2XL написав:ТАСКОМБАНК, какие есть варианты подписки на новости банка? Подписки RSS нет, на емайл тоже не вижу.


На данный момент, отслеживать самые актуальные новости Банка есть возможность подписавшись на группу ТАСКОМБАНКа в Фейсбук.


Можно узнать что "актуальная новость" в вашем понимании?
29.05 новость появилась на сайте банка;
2.06 на ФБ.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:54

  2XL написав:29.05 новость появилась на сайте банка;
2.06 на ФБ.

Уже писали, что дата 29.05 "нарисована" 01.06 задним числом ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:49

  2XL написав:
TASCOMBANK написав:
  2XL написав:ТАСКОМБАНК, какие есть варианты подписки на новости банка? Подписки RSS нет, на емайл тоже не вижу.


На данный момент, отслеживать самые актуальные новости Банка есть возможность подписавшись на группу ТАСКОМБАНКа в Фейсбук.


Можно узнать что "актуальная новость" в вашем понимании?
29.05 новость появилась на сайте банка;
2.06 на ФБ.



Получать рассылку новостей, которые размещаются на официальном сайте Банка, на данный момент возможности нет.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ясен пень что только сайт. сайтом же можно крутить как цыган солнцем.
хочеш подменяй документ. хочеш публикуй задним числом.
а на фейсбуке такое не пройдет - там сразу все будет видно :lol:
mephala
 
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У меня одного тас2ю не фурычит второй день?
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:36

  Stringer написав:У меня одного тас2ю не фурычит второй день?

Проблем не замечено (веб и андроид)
Грйс-мэн
 
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