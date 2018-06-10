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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:02
Искатель написав:
Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!
Купить талоны и получить по ним 10 % скидки,попутно зафиксировав цену .
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:04
Искатель написав:
Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!
Это зависит от того на каких условиях планируете сохранять гривну для погашение кредита.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:09
Тихон написав: Искатель написав:
Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!
Купить талоны и получить по ним 10 % скидки,попутно зафиксировав цену .
А где можно купить талоны на ОККО (я заправляюсь только там)и какой срок их действия?
И где можно купить талоны за безнал, желательно заплатив кредиткой?
Я русским языком написал: "интересует сравнение именно этих двух вариантов".
Но за совет спасибо
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:09
Aps написав: Искатель написав:
Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!
Это зависит от того на каких условиях планируете сохранять гривну для погашение кредита.
10% на Сбере "Альфы" или 17% на "Видсоточке" Глобуса. И все же...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:21
Искатель написав: Aps написав:
Это зависит от того на каких условиях планируете сохранять гривну для погашение кредита.
10% на Сбере "Альфы" или 17% на "Видсоточке" Глобуса. И все же...
Если под 10% то немного выгодней Б5 хотя тоже могут быть нюансы зависящие от РД в Альфе. Под 17 Альфа выгодней.
Сделайте простенький эксельчик да поиграйтесь цифрами.
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Aps
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:29
Искатель написав:
Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!
ИМХО отвечать на такие вопросы в эфире не камильфо. за нами следят как бэ.
а вообще точно никто не ответит на этот вопрос кроме вас так как переменных больше чем размер кешбека по карте.
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mephala
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