RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1797179817991800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:02

  Искатель написав:Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!

Купить талоны и получить по ним 10 % скидки,попутно зафиксировав цену .
Тихон
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 19.02.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:04

  Искатель написав:Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!


Это зависит от того на каких условиях планируете сохранять гривну для погашение кредита.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:09

  Тихон написав:
  Искатель написав:Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!

Купить талоны и получить по ним 10 % скидки,попутно зафиксировав цену .


А где можно купить талоны на ОККО (я заправляюсь только там)и какой срок их действия?
И где можно купить талоны за безнал, желательно заплатив кредиткой?
Я русским языком написал: "интересует сравнение именно этих двух вариантов".
Но за совет спасибо :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 22.02.16
Подякував: 127 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:09

  Aps написав:
  Искатель написав:Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!


Это зависит от того на каких условиях планируете сохранять гривну для погашение кредита.


10% на Сбере "Альфы" или 17% на "Видсоточке" Глобуса. И все же...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 22.02.16
Подякував: 127 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:21

  Искатель написав:
  Aps написав:
Это зависит от того на каких условиях планируете сохранять гривну для погашение кредита.


10% на Сбере "Альфы" или 17% на "Видсоточке" Глобуса. И все же...


Если под 10% то немного выгодней Б5 хотя тоже могут быть нюансы зависящие от РД в Альфе. Под 17 Альфа выгодней.
Сделайте простенький эксельчик да поиграйтесь цифрами.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:29

  Искатель написав:Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!

ИМХО отвечать на такие вопросы в эфире не камильфо. за нами следят как бэ.
а вообще точно никто не ответит на этот вопрос кроме вас так как переменных больше чем размер кешбека по карте.
mephala
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:00

  Stringer написав:У меня одного тас2ю не фурычит второй день?


В работе системы ТАС2Ю сбоев не наблюдалось.
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные, дату и приблизительно время когда проводили операцию.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:41

  TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:У меня одного тас2ю не фурычит второй день?


В работе системы ТАС2Ю сбоев не наблюдалось.
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные, дату и приблизительно время когда проводили операцию.

сбои были с пятницы и все выходные - три дня безуспешно пытался добавить карты в разное время, сегодня все заработало
Stringer
 
Повідомлень: 7648
З нами з: 23.01.13
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1797179817991800
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, andreyiskra, Asdушный, Алексей77, sola, Stringer і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2895)
11.06.2018 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.