Искатель написав:Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"! Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время: - "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца; - Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми? Интересует сравнение именно этих двух вариантов. Огромное спасибо заранее!
Купить талоны и получить по ним 10 % скидки,попутно зафиксировав цену .
Искатель написав:Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"! Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время: - "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца; - Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми? Интересует сравнение именно этих двух вариантов. Огромное спасибо заранее!
Это зависит от того на каких условиях планируете сохранять гривну для погашение кредита.
Искатель написав:Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"! Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время: - "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца; - Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми? Интересует сравнение именно этих двух вариантов. Огромное спасибо заранее!
Купить талоны и получить по ним 10 % скидки,попутно зафиксировав цену .
А где можно купить талоны на ОККО (я заправляюсь только там)и какой срок их действия? И где можно купить талоны за безнал, желательно заплатив кредиткой? Я русским языком написал: "интересует сравнение именно этих двух вариантов". Но за совет спасибо
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"! Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время: - "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца; - Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми? Интересует сравнение именно этих двух вариантов. Огромное спасибо заранее!
Это зависит от того на каких условиях планируете сохранять гривну для погашение кредита.
10% на Сбере "Альфы" или 17% на "Видсоточке" Глобуса. И все же...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Уважаемые свинорылы "ТАСкомбанка"! Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время: - "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца; - Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми? Интересует сравнение именно этих двух вариантов. Огромное спасибо заранее!
ИМХО отвечать на такие вопросы в эфире не камильфо. за нами следят как бэ. а вообще точно никто не ответит на этот вопрос кроме вас так как переменных больше чем размер кешбека по карте.
А то в данный момент я вижу начисленные "крохи", намного меньше ожидаемого. И подумываю, не положить ли карту на полку...
Добрый день, tmp01! При расчёте кредитной картой "Большая пятерка" в супермаркетах и АЗС, на сумму больше 200 грн будет начислятся акционный кэш-бэк. Согласно таблици, от 2% до 4% (http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/). На расчеты в данных категориях на сумму до 200 грн. бонусы начислятся не будут.