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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:10
TASCOMBANK написав: Stringer написав:
У меня одного тас2ю не фурычит второй день?
В работе системы ТАС2Ю сбоев не наблюдалось.
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные, дату и приблизительно время когда проводили операцию.
Сегодня от наглости сотрудника таскома немного ошарашен! Ко мне обращается типа ваш сотрудник и напрягает чтобы Я явился в отделения Таском-Виес и срочно заключил депо срочный но на условиях Таскома. От наглости и тупости растет размер премии в месяц????…… если виес принимает таскомбанк,только на условиях виеса,не нравиться - рассчиталась и вернули с % и нет проблем
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:22
sens написав:
Сегодня от наглости сотрудника таскома немного ошарашен! Ко мне обращается типа ваш сотрудник и напрягает чтобы Я явился в отделения Таском-Виес и срочно заключил депо срочный но на условиях Таскома. От наглости и тупости растет размер премии в месяц????…… если виес принимает таскомбанк,только на условиях виеса,не нравиться - рассчиталась и вернули с % и нет проблем
Добрый день, sens!
Приносим извинения, за негативный опыт общения с сотрудником нашего Банка.
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши данные, и опишите более детально ситуацию которая у Вас сложилась при общении с сотрудником Банка. Решим данный вопрос и ответим на интересующие Вас вопросы.
Спасибо.
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TASCOMBANK
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Додано: Суб 16 чер, 2018 13:54
TAS2U не працює
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Doda
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Додано: Суб 16 чер, 2018 17:32
TASCOMBANK
Прошляпив час і за минулий місяць(травень) накопичив 650 грн бонусів
Перевів їх 04-06 на Б5
В цьому місяці вже накопичив 1197 грн бонусів і ще збираюсь добрати 103
грн(до 1300) , але виходить що перевести з бонусного на Б5 зможу тільки 1300 , тобто 650 буде мені нараховано ,але перевести до 01-07 - я їх не зможу
Ці нараховані і не переведені збережуться чи згорять?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 17 чер, 2018 14:22
Tascombank, а що у нас з погашенням кредиту по Вікенду? Наче анонсували що тепер протягом години... Вчора погасив чатково і до сих пір не зарахували. Дрібний платіж списало з доларового рахунку.
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Viteos
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Додано: Нед 17 чер, 2018 14:31
Viteos написав:
а що у нас з погашенням кредиту по Вікенду?
Я в Пт. гасил, СЭПом на 2909. Действительно за 1..1.5ч провелось погашение
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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