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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1798179918001801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:10

Виес сливается!

  TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:У меня одного тас2ю не фурычит второй день?


В работе системы ТАС2Ю сбоев не наблюдалось.
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные, дату и приблизительно время когда проводили операцию.

Сегодня от наглости сотрудника таскома немного ошарашен! Ко мне обращается типа ваш сотрудник и напрягает чтобы Я явился в отделения Таском-Виес и срочно заключил депо срочный но на условиях Таскома. От наглости и тупости растет размер премии в месяц????…… если виес принимает таскомбанк,только на условиях виеса,не нравиться - рассчиталась и вернули с % и нет проблем
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:22

  sens написав: Сегодня от наглости сотрудника таскома немного ошарашен! Ко мне обращается типа ваш сотрудник и напрягает чтобы Я явился в отделения Таском-Виес и срочно заключил депо срочный но на условиях Таскома. От наглости и тупости растет размер премии в месяц????…… если виес принимает таскомбанк,только на условиях виеса,не нравиться - рассчиталась и вернули с % и нет проблем


Добрый день, sens!
Приносим извинения, за негативный опыт общения с сотрудником нашего Банка.
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши данные, и опишите более детально ситуацию которая у Вас сложилась при общении с сотрудником Банка. Решим данный вопрос и ответим на интересующие Вас вопросы.
Спасибо.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:54

TAS2U не працює

TAS2U не працює
Doda
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:32

TASCOMBANK
Прошляпив час і за минулий місяць(травень) накопичив 650 грн бонусів
Перевів їх 04-06 на Б5
В цьому місяці вже накопичив 1197 грн бонусів і ще збираюсь добрати 103 :D грн(до 1300) , але виходить що перевести з бонусного на Б5 зможу тільки 1300 , тобто 650 буде мені нараховано ,але перевести до 01-07 - я їх не зможу
Ці нараховані і не переведені збережуться чи згорять?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  budivelnik написав:Ці нараховані і не переведені збережуться чи згорять?
Все что не сможете перевести - по любой причине - в последний дань квартала (в этом месяце это 27 июня) - сгорит :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Tascombank, а що у нас з погашенням кредиту по Вікенду? Наче анонсували що тепер протягом години... Вчора погасив чатково і до сих пір не зарахували. Дрібний платіж списало з доларового рахунку.
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Viteos написав:а що у нас з погашенням кредиту по Вікенду?

Я в Пт. гасил, СЭПом на 2909. Действительно за 1..1.5ч провелось погашение
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:18

через тумбочку сегодня 2909. зашло
и уже потратил :)
v57
 
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