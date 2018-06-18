budivelnik написав:Може варто
а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?
або
б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих
або
в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись
пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси