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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1799180018011802 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 26 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 21 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 32 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 23 Всього голосів : 123 Додано: Вів 19 чер, 2018 00:21 budivelnik написав: Може варто

а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?

або

б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих

або

в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись Може вартоа - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?абоб - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованихабов - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись



пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси Nighthawk Повідомлень: 991 З нами з: 17.07.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 чер, 2018 10:22 Nighthawk написав: budivelnik написав: Може варто

а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?

або

б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих

або

в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись Може вартоа - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?абоб - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованихабов - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси А в чому Ви побачили дрібязковість ?

В тому що я розписую варіанти, які в подальшому можуть покращити імідж банку?

Мені все одно що 650 кешбеку в місяць , що 1300 , хоча 1300 краще ніж 650 ( за той же обєм операцій)

Я в стані навіть при 2% тримати кешбек на максимумі в 1300 , просто це потребує певних додаткових дій від мене - а я лінивий....



Тому ще раз

Акції повинні бути продумані і сформульовані таким чином, щоб ті які потрапляють під їх дії - бачили що вони можуть виграти , і не наривались на те що акція-є , нарахування -є , а виграшу-немає. А в чому Ви побачили дрібязковість ?В тому що я розписую варіанти, які в подальшому можуть покращити імідж банку?Мені все одно що 650 кешбеку в місяць , що 1300 , хоча 1300 краще ніж 650 ( за той же обєм операцій)Я в стані навіть при 2% тримати кешбек на максимумі в 1300 , просто це потребує певних додаткових дій від мене - а я лінивий....Тому ще разАкції повинні бути продумані і сформульовані таким чином, щоб ті які потрапляють під їх дії - бачили що вони можуть виграти , і не наривались на те що акція-є , нарахування -є , а виграшу-немає. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19398 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1799180018011802 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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