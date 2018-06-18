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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1799180018011802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 00:21

  budivelnik написав:Може варто
а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?
або
б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих
або
в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись


пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:22

  Nighthawk написав:
  budivelnik написав:Може варто
а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?
або
б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих
або
в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись
пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси :mrgreen:
А в чому Ви побачили дрібязковість ?
В тому що я розписую варіанти, які в подальшому можуть покращити імідж банку?
Мені все одно що 650 кешбеку в місяць , що 1300 , хоча 1300 краще ніж 650 ( за той же обєм операцій)
Я в стані навіть при 2% тримати кешбек на максимумі в 1300 , просто це потребує певних додаткових дій від мене - а я лінивий....

Тому ще раз
Акції повинні бути продумані і сформульовані таким чином, щоб ті які потрапляють під їх дії - бачили що вони можуть виграти , і не наривались на те що акція-є , нарахування -є , а виграшу-немає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 1799180018011802
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