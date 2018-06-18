RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1799180018011802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 00:21

  budivelnik написав:Може варто
а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?
або
б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих
або
в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись


пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси :mrgreen:
Nighthawk
 
Повідомлень: 991
З нами з: 17.07.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:22

  Nighthawk написав:
  budivelnik написав:Може варто
а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?
або
б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих
або
в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись
пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси :mrgreen:
А в чому Ви побачили дрібязковість ?
В тому що я розписую варіанти, які в подальшому можуть покращити імідж банку?
Мені все одно що 650 кешбеку в місяць , що 1300 , хоча 1300 краще ніж 650 ( за той же обєм операцій)
Я в стані навіть при 2% тримати кешбек на максимумі в 1300 , просто це потребує певних додаткових дій від мене - а я лінивий....

Тому ще раз
Акції повинні бути продумані і сформульовані таким чином, щоб ті які потрапляють під їх дії - бачили що вони можуть виграти , і не наривались на те що акція-є , нарахування -є , а виграшу-немає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19398
З нами з: 15.01.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:04

  budivelnik написав:TASCOMBANK
Прошляпив час і за минулий місяць(травень) накопичив 650 грн бонусів
Перевів їх 04-06 на Б5
В цьому місяці вже накопичив 1197 грн бонусів і ще збираюсь добрати 103 :D грн(до 1300) , але виходить що перевести з бонусного на Б5 зможу тільки 1300 , тобто 650 буде мені нараховано ,але перевести до 01-07 - я їх не зможу
Ці нараховані і не переведені збережуться чи згорять?


Бонуси, що не були переведені на основний рахунок, в останній робочий день квартала будуть анульовані. Згідно офіційних умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК": http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 030118.pdf
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  budivelnik написав:Тому ще раз
Акції повинні бути продумані і сформульовані таким чином, щоб ті які потрапляють під їх дії - бачили що вони можуть виграти , і не наривались на те що акція-є , нарахування -є , а виграшу-немає.

Вы забываете что это комса-банк, а тут считают, что клиентам важен не результат, а сам процесс. Вон в январе была кэшбечная акция, по которой за месяц так и не удалось узнать ее точные условия - ни ГЛ, ни представитель, ни сотрудники отделений так и не дали правильных условий, а Вы тут со своим "повинні бути продумані і сформульовані"... Такой большой а в сказки верите :)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:20

  budivelnik написав:Висновок
Може варто
а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?
або
б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих
або
в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись



Згідно умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", інформація про внесення змін була розміщена на офіційному сайті Банку за 3 робочих дні до початку дії акції, тобто 29.05.2018
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:24

  TASCOMBANK написав:Згідно умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", інформація про внесення змін була розміщена на офіційному сайті Банку за 3 робочих дні до початку дії акції, тобто 29.05.2018

Маленькие вруши ;)
sauvignon
 
Повідомлень: 150
З нами з: 19.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:32

  Viteos написав:Tascombank, а що у нас з погашенням кредиту по Вікенду? Наче анонсували що тепер протягом години... Вчора погасив чатково і до сих пір не зарахували. Дрібний платіж списало з доларового рахунку.


Автоматичне погашення кредитної заборгованості відбувається щогодини з 9:00 до 21:00 з пн по нд.
Залиште, будь ласка, у особистих повідомленнях Ваші контактні дані, дату та час коли проводили операцію, перевіримо детально зарахування по Вашій карті.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:52

  sauvignon написав:
  TASCOMBANK написав:Згідно умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", інформація про внесення змін була розміщена на офіційному сайті Банку за 3 робочих дні до початку дії акції, тобто 29.05.2018

Маленькие вруши ;)

Да чего ж маленькие? Большие.
Не было подобной инфо 29.05.
Врет офпред.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3305
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1799180018011802
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, kostya77, lwa, riwalir, slasva, TASCOMBANK, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.