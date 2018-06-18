budivelnik написав:Може варто а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ? або б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих або в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись
пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси
budivelnik написав:Може варто а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ? або б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих або в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись
пане Нагірний, не будьте дріб"язковим. Он у мене в квітні "згоріло" сумарно щось 3000 грн по двох аккаунтах, що накапали під час мегажирної акції у січні, і я тут плачів Ярославни не влаштовував. Сірожа чесно нарахував 5-кратний кешбек 23 лютого за операції у січні. Раз вивів 1300 грн брутто у лютому і ще раз 1300 грн у березні. А далі гуд бай, невикористані бонуси
А в чому Ви побачили дрібязковість ? В тому що я розписую варіанти, які в подальшому можуть покращити імідж банку? Мені все одно що 650 кешбеку в місяць , що 1300 , хоча 1300 краще ніж 650 ( за той же обєм операцій) Я в стані навіть при 2% тримати кешбек на максимумі в 1300 , просто це потребує певних додаткових дій від мене - а я лінивий....
Тому ще раз Акції повинні бути продумані і сформульовані таким чином, щоб ті які потрапляють під їх дії - бачили що вони можуть виграти , і не наривались на те що акція-є , нарахування -є , а виграшу-немає.
budivelnik написав:TASCOMBANK Прошляпив час і за минулий місяць(травень) накопичив 650 грн бонусів Перевів їх 04-06 на Б5 В цьому місяці вже накопичив 1197 грн бонусів і ще збираюсь добрати 103 грн(до 1300) , але виходить що перевести з бонусного на Б5 зможу тільки 1300 , тобто 650 буде мені нараховано ,але перевести до 01-07 - я їх не зможу Ці нараховані і не переведені збережуться чи згорять?
budivelnik написав:Тому ще раз Акції повинні бути продумані і сформульовані таким чином, щоб ті які потрапляють під їх дії - бачили що вони можуть виграти , і не наривались на те що акція-є , нарахування -є , а виграшу-немає.
Вы забываете что это комса-банк, а тут считают, что клиентам важен не результат, а сам процесс. Вон в январе была кэшбечная акция, по которой за месяц так и не удалось узнать ее точные условия - ни ГЛ, ни представитель, ни сотрудники отделений так и не дали правильных условий, а Вы тут со своим "повинні бути продумані і сформульовані"... Такой большой а в сказки верите
budivelnik написав:Висновок Може варто а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ? або б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих або в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись
Згідно умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", інформація про внесення змін була розміщена на офіційному сайті Банку за 3 робочих дні до початку дії акції, тобто 29.05.2018
Viteos написав:Tascombank, а що у нас з погашенням кредиту по Вікенду? Наче анонсували що тепер протягом години... Вчора погасив чатково і до сих пір не зарахували. Дрібний платіж списало з доларового рахунку.
Автоматичне погашення кредитної заборгованості відбувається щогодини з 9:00 до 21:00 з пн по нд. Залиште, будь ласка, у особистих повідомленнях Ваші контактні дані, дату та час коли проводили операцію, перевіримо детально зарахування по Вашій карті.