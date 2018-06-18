Додано: Вів 19 чер, 2018 13:21

TASCOMBANK написав: budivelnik написав: Висновок

Може варто

а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?

або

б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих

або

в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись ВисновокМоже вартоа - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?абоб - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованихабов - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись Згідно умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", інформація про внесення змін була розміщена на офіційному сайті Банку за 3 робочих дні до початку дії акції, тобто 29.05.2018 Згідно умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", інформація про внесення змін була розміщена на офіційному сайті Банку за 3 робочих дні до початку дії акції, тобто 29.05.2018

Може я зайве нудний, але...1 Будь-яка робота є вигідною коли прибуток від неї перевищує менінгіти....Можна звичайно 10 разів в день заходити на сайт тасі щоб промоніторити що вона там придумала і чи є якісь зміни2 Також можна перекидати гроші як тільки буде нараховано більше 0,4 грн бонусів ( те що це збільшує навантаження на процесинговий центр тієї ж тасі - як я розумію не гребе розробників акцій)3 Можна розробляти акції для таких як я ( тобто тих хто в стані потратити щомісяця через карточку 30000-60000 грн ), але ця розробка не буде коштувати виїденого яйця. якщо внаслідок тієї ж акції , повністю виконавши всі її умови , учасник ( в данному випадку я) недоотримає 650 грн....Питання на засипку до пі-арщиківВи зробили мене більш лояльним , чи продемонстрували своїми діями легеньку паршивість самого банку? і моє враження від дій/акцій банку точно не покращилосьПСНе думаю що я такий унікальний , думаю ще десяток/сотня/тисяча таких є , які точно так само влетіли в калюжу , а значить є десяток/сотня/тисяча невдоволених клієнтів з сумарним оборотом в 0,6-6-60млн грн/місяць