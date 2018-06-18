Faceless написав: budivelnik написав:
Також можна перекидати гроші як тільки буде нараховано більше 0,4 грн бонусів
Взагаліто, правила не мінялися давно, то ж немає сенсу посилатися на те, що ніби тре щось там було перевіряти. Самі ж написали, що провтикали вивести в травні, то хто ж вам винен
Вооо.budivelnik
, просто красиво, в торжественной обстановке, вечерком при свечаХ раздавите пузырёк бурбона и спалите те провтыканые 650 бонусов тай усьоо. Нее, ещё напоминалку поставьте на конец сл. мес. -- вывести 1300 бонусов, бо на сл. бурбон может не хватить
А Таське это всё до фени, ну адназначна
... делайте хоть что-нибудь!