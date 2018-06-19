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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1800180118021803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:33

  Faceless написав:
  budivelnik написав:Також можна перекидати гроші як тільки буде нараховано більше 0,4 грн бонусів


Взагаліто, правила не мінялися давно, то ж немає сенсу посилатися на те, що ніби тре щось там було перевіряти. Самі ж написали, що провтикали вивести в травні, то хто ж вам винен

Вооо.
budivelnik, просто красиво, в торжественной обстановке, вечерком при свечаХ раздавите пузырёк бурбона и спалите те провтыканые 650 бонусов тай усьоо. Нее, ещё напоминалку поставьте на конец сл. мес. -- вывести 1300 бонусов, бо на сл. бурбон может не хватить :) :)
А Таське это всё до фени, ну адназначна :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:22

  TASCOMBANK написав:
  budivelnik написав:Висновок
Може варто
а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?
або
б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих
або
в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись



Згідно умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", інформація про внесення змін була розміщена на офіційному сайті Банку за 3 робочих дні до початку дії акції, тобто 29.05.2018

Лучше молчать. Чем ВРАТЬ.
Форумчан так просто не проведеш.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:06

  TASCOMBANK написав:Згідно умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", інформація про внесення змін була розміщена на офіційному сайті Банку за 3 робочих дні до початку дії акції, тобто 29.05.2018


не было его там не 29.05 и 30 и 31
возможно появыилось 1,06 ближе к обеду
если было, жена бы не платила бы вашей картой 1,06 на сумму меньше 200 грн. в супермаркетах.
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:А Таське это всё до фени, ну адназначна

однозначно 100% :roll:
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-VICTOR-
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