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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:33
Faceless написав: budivelnik написав:
Також можна перекидати гроші як тільки буде нараховано більше 0,4 грн бонусів
Взагаліто, правила не мінялися давно, то ж немає сенсу посилатися на те, що ніби тре щось там було перевіряти. Самі ж написали, що провтикали вивести в травні, то хто ж вам винен
Вооо.budivelnik
, просто красиво, в торжественной обстановке, вечерком при свечаХ раздавите пузырёк бурбона и спалите те провтыканые 650 бонусов тай усьоо. Нее, ещё напоминалку поставьте на конец сл. мес. -- вывести 1300 бонусов, бо на сл. бурбон может не хватить
А Таське это всё до фени, ну адназначна
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 чер, 2018 19:22
TASCOMBANK написав: budivelnik написав:
Висновок
Може варто
а - якщо Ви робите обмеження по нарахуванню - не робити обмежень по перечисленню ?
або
б - дати можливість в наступних місяцях після початку акції зробити перечислення вже нарахованих
або
в - попереджати про акції за кілька тижнів, щоб люди мали можливість якимось чином до них пристосуватись
Згідно умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", інформація про внесення змін була розміщена на офіційному сайті Банку за 3 робочих дні до початку дії акції, тобто 29.05.2018
Лучше молчать. Чем ВРАТЬ.
Форумчан так просто не проведеш.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:06
TASCOMBANK написав:
Згідно умов акції "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", інформація про внесення змін була розміщена на офіційному сайті Банку за 3 робочих дні до початку дії акції, тобто 29.05.2018
не было его там не 29.05 и 30 и 31
возможно появыилось 1,06 ближе к обеду
если было, жена бы не платила бы вашей картой 1,06 на сумму меньше 200 грн. в супермаркетах.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:47
clientage написав:
А Таське это всё до фени, ну адназначна
однозначно 100%
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