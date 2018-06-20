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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:40
Добрый день TASCOMBANK
Получал пенсию через тас... Подскажите - планирует ли тас возобновить обслуживание пенсионеров? У меня в сентябре заканчивается срок действия пенсионной карты...
Вопрос - выдадут ли мне новую мгновенную пенсионку к уже имеющемуся счёту
или мне нужно будет его (счёт) закрыть? Пока на эту карту падают %% по имеющемуся депозиту...
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