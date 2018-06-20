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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1801180218031804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:50

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Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:40

Добрый день TASCOMBANK
Получал пенсию через тас... Подскажите - планирует ли тас возобновить обслуживание пенсионеров? У меня в сентябре заканчивается срок действия пенсионной карты...
Вопрос - выдадут ли мне новую мгновенную пенсионку к уже имеющемуся счёту
или мне нужно будет его (счёт) закрыть? Пока на эту карту падают %% по имеющемуся депозиту...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:51

Вопрос к уважаемым свинорылам "Таскомбанка"!
Сами мы стали местными меньше месяца, так что сорри за дилетантские вопросы :)

1. Как долго происходит списание с бонусного счета и зачисление на кредитный? Если сегодня утром перекинул, то когда зачислится на кредитный? Просто для общего развития.
2. Сколько раз можно списывать с бонусного на кредитный за месяц? Есть ли ограничение. А то я сегодня попробовал списать, даст ли еще сделать подобную операцию в конце квартала?
3. А зачем нумеруют СМС-ки, которые приходят для подтверждения входа в ИБ, перевода средств и т.п.? Нигде не видел такого, в чем сакральная суть этого счетчика?

Спасибо за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:55

  Искатель написав:Вопрос к уважаемым свинорылам "Таскомбанка"!
Сами мы стали местными меньше месяца, так что сорри за дилетантские вопросы :)

1. Как долго происходит списание с бонусного счета и зачисление на кредитный? Если сегодня утром перекинул, то когда зачислится на кредитный? Просто для общего развития.
2. Сколько раз можно списывать с бонусного на кредитный за месяц? Есть ли ограничение. А то я сегодня попробовал списать, даст ли еще сделать подобную операцию в конце квартала?
3. А зачем нумеруют СМС-ки, которые приходят для подтверждения входа в ИБ, перевода средств и т.п.? Нигде не видел такого, в чем сакральная суть этого счетчика?

Спасибо за ответы!

1. После 17-00 каждого дня, кроме выходных
2. Каждый день, кроме выходных
3. Ответ на этот вопрос не знал даже прежний, очень толковый представитель
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Искатель написав:1. Как долго происходит списание с бонусного счета и зачисление на кредитный? Если сегодня утром перекинул, то когда зачислится на кредитный? Просто для общего развития.

Раньше зачисляли в конце дня, сейчас в течении пары часов. Естественно зчислится только в рабочие дни, но создать можно когда угодно.
  Искатель написав:2. Сколько раз можно списывать с бонусного на кредитный за месяц? Есть ли ограничение. А то я сегодня попробовал списать, даст ли еще сделать подобную операцию в конце квартала?

Списывать можно неограниченное число раз, главное чтобы остаток на бонусном был не меньше 1 грн.
  Искатель написав:3. А зачем нумеруют СМС-ки, которые приходят для подтверждения входа в ИБ, перевода средств и т.п.? Нигде не видел такого, в чем сакральная суть этого счетчика?

А это очень удобно кстати. Например, если смс затупили, и пришло сразу две, то точно знаешь, какую именно водить.

Кстати, если забыли к концу квартала списать бонусы, то чтоб они не сгорели, можно создать заявку на вывод. Выплатятся они уже в следующем квартале
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:07

  Faceless написав:
Кстати, если забыли к концу квартала списать бонусы, то чтоб они не сгорели, можно создать заявку на вывод. Выплатятся они уже в следующем квартале

Как так?
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:11

  Stringer написав:
  Faceless написав:
Кстати, если забыли к концу квартала списать бонусы, то чтоб они не сгорели, можно создать заявку на вывод. Выплатятся они уже в следующем квартале

Как так?

Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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