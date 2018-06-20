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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 18:50
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Кассандра
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:40
Добрый день TASCOMBANK
Получал пенсию через тас... Подскажите - планирует ли тас возобновить обслуживание пенсионеров? У меня в сентябре заканчивается срок действия пенсионной карты...
Вопрос - выдадут ли мне новую мгновенную пенсионку к уже имеющемуся счёту
или мне нужно будет его (счёт) закрыть? Пока на эту карту падают %% по имеющемуся депозиту...
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Карамболь
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:51
Вопрос к уважаемым свинорылам "Таскомбанка"!
Сами мы стали местными меньше месяца, так что сорри за дилетантские вопросы
1. Как долго происходит списание с бонусного счета и зачисление на кредитный? Если сегодня утром перекинул, то когда зачислится на кредитный? Просто для общего развития.
2. Сколько раз можно списывать с бонусного на кредитный за месяц? Есть ли ограничение. А то я сегодня попробовал списать, даст ли еще сделать подобную операцию в конце квартала?
3. А зачем нумеруют СМС-ки, которые приходят для подтверждения входа в ИБ, перевода средств и т.п.? Нигде не видел такого, в чем сакральная суть этого счетчика?
Спасибо за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:55
Искатель написав:
Вопрос к уважаемым свинорылам "Таскомбанка"!
Сами мы стали местными меньше месяца, так что сорри за дилетантские вопросы
1. Как долго происходит списание с бонусного счета и зачисление на кредитный? Если сегодня утром перекинул, то когда зачислится на кредитный? Просто для общего развития.
2. Сколько раз можно списывать с бонусного на кредитный за месяц? Есть ли ограничение. А то я сегодня попробовал списать, даст ли еще сделать подобную операцию в конце квартала?
3. А зачем нумеруют СМС-ки, которые приходят для подтверждения входа в ИБ, перевода средств и т.п.? Нигде не видел такого, в чем сакральная суть этого счетчика?
Спасибо за ответы!
1. После 17-00 каждого дня, кроме выходных
2. Каждый день, кроме выходных
3. Ответ на этот вопрос не знал даже прежний, очень толковый представитель
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Stringer
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:56
Искатель написав:
1. Как долго происходит списание с бонусного счета и зачисление на кредитный? Если сегодня утром перекинул, то когда зачислится на кредитный? Просто для общего развития.
Раньше зачисляли в конце дня, сейчас в течении пары часов. Естественно зчислится только в рабочие дни, но создать можно когда угодно.
Искатель написав:
2. Сколько раз можно списывать с бонусного на кредитный за месяц? Есть ли ограничение. А то я сегодня попробовал списать, даст ли еще сделать подобную операцию в конце квартала?
Списывать можно неограниченное число раз, главное чтобы остаток на бонусном был не меньше 1 грн.
Искатель написав:
3. А зачем нумеруют СМС-ки, которые приходят для подтверждения входа в ИБ, перевода средств и т.п.? Нигде не видел такого, в чем сакральная суть этого счетчика?
А это очень удобно кстати. Например, если смс затупили, и пришло сразу две, то точно знаешь, какую именно водить.
Кстати, если забыли к концу квартала списать бонусы, то чтоб они не сгорели, можно создать заявку на вывод. Выплатятся они уже в следующем квартале
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Faceless
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:07
Faceless написав:
Кстати, если забыли к концу квартала списать бонусы, то чтоб они не сгорели, можно создать заявку на вывод. Выплатятся они уже в следующем квартале
Как так?
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Stringer
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:11
Stringer написав: Faceless написав:
Кстати, если забыли к концу квартала списать бонусы, то чтоб они не сгорели, можно создать заявку на вывод. Выплатятся они уже в следующем квартале
Как так?
Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:35
Faceless написав: Stringer написав: Faceless написав:
Кстати, если забыли к концу квартала списать бонусы, то чтоб они не сгорели, можно создать заявку на вывод. Выплатятся они уже в следующем квартале
Как так?
Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают
1 І коли в нас останній день цього кварталу
2 Що таке заявка? Стандартний переказ з рахунку на рахунок ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:35
Faceless написав: Stringer написав: Faceless написав:
Кстати, если забыли к концу квартала списать бонусы, то чтоб они не сгорели, можно создать заявку на вывод. Выплатятся они уже в следующем квартале
Как так?
Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают
Но на свышелимитные это ж не распространяется - там вроде даже заявка не создаётся?
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Stringer
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:43
Stringer написав: Faceless написав:
Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают
Но на свышелимитные это ж не распространяется - там вроде даже заявка не создаётся?
А на ті що в ліміті - головне просто не прошляпити останній день...
Тобто Faceless можна присвоїти звання Капітан Очевидність
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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