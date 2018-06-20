Додано: Чет 21 чер, 2018 11:51

Вопрос к уважаемым свинорылам "Таскомбанка"!Сами мы стали местными меньше месяца, так что сорри за дилетантские вопросы1. Как долго происходит списание с бонусного счета и зачисление на кредитный? Если сегодня утром перекинул, то когда зачислится на кредитный? Просто для общего развития.2. Сколько раз можно списывать с бонусного на кредитный за месяц? Есть ли ограничение. А то я сегодня попробовал списать, даст ли еще сделать подобную операцию в конце квартала?3. А зачем нумеруют СМС-ки, которые приходят для подтверждения входа в ИБ, перевода средств и т.п.? Нигде не видел такого, в чем сакральная суть этого счетчика?Спасибо за ответы!