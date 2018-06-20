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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
..верно - не создается , так можно только в пределах лимита
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Додано: Чет 21 чер, 2018 13:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Да, свышелимитные не спасти
Я про то, что и в 20-00 последнего дня квартала не все потеряно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не дуже очевидно. Бо тут бонуси і виплачені не будуть до кінця кварталу, але і не згорять.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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