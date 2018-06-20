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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1802180318041805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

..верно - не создается , так можно только в пределах лимита
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Stringer написав:
  Faceless написав:
  Stringer написав:Как так?

Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают

Но на свышелимитные это ж не распространяется - там вроде даже заявка не создаётся?
Да, свышелимитные не спасти
Я про то, что и в 20-00 последнего дня квартала не все потеряно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

budivelnik написав:
  Stringer написав:
  Faceless написав:Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают
Но на свышелимитные это ж не распространяется - там вроде даже заявка не создаётся?
А на ті що в ліміті - головне просто не прошляпити останній день...
Тобто Faceless можна присвоїти звання Капітан Очевидність :D
Не дуже очевидно. Бо тут бонуси і виплачені не будуть до кінця кварталу, але і не згорять.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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