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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1802180318041805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

..верно - не создается , так можно только в пределах лимита
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Stringer написав:
  Faceless написав:
  Stringer написав:Как так?

Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают

Но на свышелимитные это ж не распространяется - там вроде даже заявка не создаётся?
Да, свышелимитные не спасти
Я про то, что и в 20-00 последнего дня квартала не все потеряно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

budivelnik написав:
  Stringer написав:
  Faceless написав:Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают
Но на свышелимитные это ж не распространяется - там вроде даже заявка не создаётся?
А на ті що в ліміті - головне просто не прошляпити останній день...
Тобто Faceless можна присвоїти звання Капітан Очевидність :D
Не дуже очевидно. Бо тут бонуси і виплачені не будуть до кінця кварталу, але і не згорять.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:05

Оказывается, бонусы уже можно выводить через новое приложение.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

guntherhouse777 написав:Оказывается, бонусы уже можно выводить через новое приложение.
С сегодняшнего дня
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:24

  guntherhouse777 написав:Оказывается, бонусы уже можно выводить через новое приложение.


Да, в новом приложении TAS2U уже появилась возможность просматривать информацию по насчитаным бонусам и совершать выплату.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:49

  Карамболь написав:Добрый день TASCOMBANK
Получал пенсию через тас... Подскажите - планирует ли тас возобновить обслуживание пенсионеров? У меня в сентябре заканчивается срок действия пенсионной карты...
Вопрос - выдадут ли мне новую мгновенную пенсионку к уже имеющемуся счёту
или мне нужно будет его (счёт) закрыть? Пока на эту карту падают %% по имеющемуся депозиту...



Добрый день, Карамболь.
Когда будут востановлены пенсионные и социальные выплаты на данный момент нет возможности подсказать.
Но, для получения процентов по депозитам Вы можете продолжать использовать действующий пенсионный счет. Для перевыпуска карты по окончанию срока действия, рекомендуем за месяц обратиться в отделение Банка. Вам выдадут карту с новым сроком действия к существующему счету.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В Т24 с удивлением вижу на бонусном счету отрицательную сумму (-1,49) :)
Что это? Глюки?
tmp01
 
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