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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:52
..верно - не создается , так можно только в пределах лимита
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Додано: Чет 21 чер, 2018 13:53
Stringer написав: Faceless написав: Stringer написав:
Как так?
Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают
Но на свышелимитные это ж не распространяется - там вроде даже заявка не создаётся?
Да, свышелимитные не спасти
Я про то, что и в 20-00 последнего дня квартала не все потеряно
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Faceless
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Додано: Чет 21 чер, 2018 13:54
budivelnik написав: Stringer написав: Faceless написав:
Лайфхак. Я так делал уже пару раз. Вечером последнего дня квартала создаешь заявку на выплату - и бонусы не сгорают
Но на свышелимитные это ж не распространяется - там вроде даже заявка не создаётся?
А на ті що в ліміті - головне просто не прошляпити останній день...
Тобто Faceless можна присвоїти звання Капітан Очевидність
Не дуже очевидно. Бо тут бонуси і виплачені не будуть до кінця кварталу, але і не згорять.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:05
Оказывается, бонусы уже можно выводить через новое приложение.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:13
guntherhouse777 написав:Оказывается, бонусы уже можно выводить через новое приложение.
С сегодняшнего дня
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:24
guntherhouse777 написав:
Оказывается, бонусы уже можно выводить через новое приложение.
Да, в новом приложении TAS2U уже появилась возможность просматривать информацию по насчитаным бонусам и совершать выплату.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:49
Карамболь написав:
Добрый день TASCOMBANK
Получал пенсию через тас... Подскажите - планирует ли тас возобновить обслуживание пенсионеров? У меня в сентябре заканчивается срок действия пенсионной карты...
Вопрос - выдадут ли мне новую мгновенную пенсионку к уже имеющемуся счёту
или мне нужно будет его (счёт) закрыть? Пока на эту карту падают %% по имеющемуся депозиту...
Добрый день, Карамболь.
Когда будут востановлены пенсионные и социальные выплаты на данный момент нет возможности подсказать.
Но, для получения процентов по депозитам Вы можете продолжать использовать действующий пенсионный счет. Для перевыпуска карты по окончанию срока действия, рекомендуем за месяц обратиться в отделение Банка. Вам выдадут карту с новым сроком действия к существующему счету.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 17:28
В Т24 с удивлением вижу на бонусном счету отрицательную сумму (-1,49)
Что это? Глюки?
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tmp01
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