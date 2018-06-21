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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 22:25
wig написав: TASCOMBANK написав:
Да, в новом приложении TAS2U уже появилась возможность просматривать информацию по насчитаным бонусам и совершать выплату.
Бонусы появились. Правда.
Но из приложения исчезли все карты, как ТАСовские, так и привязанные вручную.
Попробуйте выйти и зайти опять. У меня никаких проблем сегодня не было, и бонусы выплатило успешно
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