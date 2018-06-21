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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1803180418051806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

wig написав:
  TASCOMBANK написав:Да, в новом приложении TAS2U уже появилась возможность просматривать информацию по насчитаным бонусам и совершать выплату.

Бонусы появились. Правда.
Но из приложения исчезли все карты, как ТАСовские, так и привязанные вручную.
Попробуйте выйти и зайти опять. У меня никаких проблем сегодня не было, и бонусы выплатило успешно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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  #<1 ... 1803180418051806
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