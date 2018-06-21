Вчера окончание валютного депозита, сегодня должен был забрать налом. Заранее заказал через горячую линию, затем позвонили из отделения уточнили время дня (когда мне удобнее будет прийти и забрать). Ну я и пришёл в отделение, а валюты нету... А я уже думал, что банк нормальный. В связи с проблемой возник вопрос, а есть ещё способы забрать валюту с карточки долларовой из ТасКом???
В мае получил викенд-карту, сегодня перевел по п2п сумму на карту (через приложение монобанка), пришла смс о зачислении всей суммы на счет, в тас24 сумма видна, там же оформил перевод с гривневого счета на кредитный, после чего позвонили из банка и обрадовали, что операция неуспешна, тк деньги еще фактически к ним не зашли, проведутся в течение 3-х дней. Это так и должно быть?
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в П'ят 22 чер, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
dr_morgenstern написав:В мае получил виденд-карту, сегодня перевел по п2п сумму на карту (через приложение монобанка), пришла смс о зачислении всей суммы на счет, в тас24 сумма видна, там же оформил перевод с гривневого счета на кредитный, после чего позвонили из банка и обрадовали, что операция неуспешна, тк деньги еще фактически к ним не зашли, проведутся в течение 3-х дней. Это так и должно быть?
Переказ між платіжними картками (P2P послугу надає сторонній Банк): Фактичне відображення коштів на рахунку - протягом 7-ми робочих днів (означає, що після відповідної бухгалтерської операції кошти відобразилися на рахунку Клієнта та сума відобразилася в балансі Банку).
Час, коли кошти є доступними для проведення операції з карткою - миттєво (означає, що сума поповнення відображена в системі авторизації Банку і доступна клієнту для здійснення будь-яких операцій за допомогою електронного платіжного засобу, але на цьому етапі кошти ще не є фактично зарахованими на рахунок.
До моменту фактичного зарахування коштів на рахунок, та проведенні операцій за рахунком (зокрема засобами системи «ТАС24», переказ з рахунку на рахунок за зверненням до менеджера відділення) клієнт може знаходитись в несанкціонованому овердрафті з подальшим нарахуванням відсотків на суму несанкціонованого овердрафту).
Выводы: пополнять надо было через тас2ю (зачисление прошло бы не через 7 дней, а уже завтра); при текущем положении вещей из грейса я вылетаю, овердрафта вроде быть не должно (операция по зачислению на кредитный счет не проведена); как проверить когда средства будут фактически проведены банком и доступны для перевода на кредитный счет – хз, в тас24 не нашёл.
dr_morgenstern написав:В мае получил викенд-карту, сегодня перевел по п2п сумму на карту (через приложение монобанка), пришла смс о зачислении всей суммы на счет, в тас24 сумма видна, там же оформил перевод с гривневого счета на кредитный, после чего позвонили из банка и обрадовали, что операция неуспешна, тк деньги еще фактически к ним не зашли, проведутся в течение 3-х дней. Это так и должно быть?
dr_morgenstern написав:Выводы: пополнять надо было через тас2ю (зачисление прошло бы не через 7 дней, а уже завтра); при текущем положении вещей из грейса я вылетаю, овердрафта вроде быть не должно (операция по зачислению на кредитный счет не проведена); как проверить когда средства будут фактически проведены банком и доступны для перевода на кредитный счет – хз, в тас24 не нашёл.
Про 7 дней это перестраховка, по факту обычно на следующий рабочий