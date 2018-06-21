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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1804180518061807>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

wig написав:
  TASCOMBANK написав:Да, в новом приложении TAS2U уже появилась возможность просматривать информацию по насчитаным бонусам и совершать выплату.

Бонусы появились. Правда.
Но из приложения исчезли все карты, как ТАСовские, так и привязанные вручную.
Попробуйте выйти и зайти опять. У меня никаких проблем сегодня не было, и бонусы выплатило успешно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:40

TASCOMBANK
Отправил в личку,наболевший вопрос.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:30

Валютный депозит

Вчера окончание валютного депозита, сегодня должен был забрать налом. Заранее заказал через горячую линию, затем позвонили из отделения уточнили время дня (когда мне удобнее будет прийти и забрать). Ну я и пришёл в отделение, а валюты нету... А я уже думал, что банк нормальный.
В связи с проблемой возник вопрос, а есть ещё способы забрать валюту с карточки долларовой из ТасКом???
OleksaKoval
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:25

  wig написав:
  TASCOMBANK написав:Да, в новом приложении TAS2U уже появилась возможность просматривать информацию по насчитаным бонусам и совершать выплату.

Бонусы появились. Правда.
Но из приложения исчезли все карты, как ТАСовские, так и привязанные вручную.


Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные для проверки.
TASCOMBANK
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Бесплатно и быстро - только с тасом договориться
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В мае получил викенд-карту, сегодня перевел по п2п сумму на карту (через приложение монобанка), пришла смс о зачислении всей суммы на счет, в тас24 сумма видна, там же оформил перевод с гривневого счета на кредитный, после чего позвонили из банка и обрадовали, что операция неуспешна, тк деньги еще фактически к ним не зашли, проведутся в течение 3-х дней.
Это так и должно быть?
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в П'ят 22 чер, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
dr_morgenstern
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:53

  dr_morgenstern написав:В мае получил виденд-карту, сегодня перевел по п2п сумму на карту (через приложение монобанка), пришла смс о зачислении всей суммы на счет, в тас24 сумма видна, там же оформил перевод с гривневого счета на кредитный, после чего позвонили из банка и обрадовали, что операция неуспешна, тк деньги еще фактически к ним не зашли, проведутся в течение 3-х дней.
Это так и должно быть?

Да
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:04

Faceless Таки да. Покурил http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf, все оказалось еще печальнее, тк:
Переказ між платіжними картками (P2P послугу надає сторонній Банк):
Фактичне відображення коштів на рахунку - протягом 7-ми робочих днів (означає, що після відповідної бухгалтерської операції кошти відобразилися на рахунку Клієнта та сума відобразилася в балансі Банку).

Час, коли кошти є доступними для проведення операції з карткою - миттєво (означає, що сума поповнення відображена в системі авторизації Банку і доступна клієнту для здійснення будь-яких операцій за допомогою електронного платіжного засобу, але на цьому етапі кошти ще не є фактично зарахованими на рахунок.

До моменту фактичного зарахування коштів на рахунок, та проведенні операцій за рахунком (зокрема засобами системи «ТАС24», переказ з рахунку на рахунок за зверненням до менеджера відділення) клієнт може знаходитись в несанкціонованому овердрафті з подальшим нарахуванням відсотків на суму несанкціонованого овердрафту).

Выводы: пополнять надо было через тас2ю (зачисление прошло бы не через 7 дней, а уже завтра); при текущем положении вещей из грейса я вылетаю, овердрафта вроде быть не должно (операция по зачислению на кредитный счет не проведена); как проверить когда средства будут фактически проведены банком и доступны для перевода на кредитный счет – хз, в тас24 не нашёл.
dr_morgenstern
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:09

  dr_morgenstern написав:В мае получил викенд-карту, сегодня перевел по п2п сумму на карту (через приложение монобанка), пришла смс о зачислении всей суммы на счет, в тас24 сумма видна, там же оформил перевод с гривневого счета на кредитный, после чего позвонили из банка и обрадовали, что операция неуспешна, тк деньги еще фактически к ним не зашли, проведутся в течение 3-х дней.
Это так и должно быть?


При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления. Операции с картой возможны моментально.
Прилагаю ссылку на Официальные правила зачисления и доступности средств: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?61355
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  dr_morgenstern написав:Выводы: пополнять надо было через тас2ю (зачисление прошло бы не через 7 дней, а уже завтра); при текущем положении вещей из грейса я вылетаю, овердрафта вроде быть не должно (операция по зачислению на кредитный счет не проведена); как проверить когда средства будут фактически проведены банком и доступны для перевода на кредитный счет – хз, в тас24 не нашёл.

Про 7 дней это перестраховка, по факту обычно на следующий рабочий
Faceless
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