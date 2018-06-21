Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:40
в выписке на тас24.юа они становятся не на английском (латинице), а на рус/укр языке
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:49
Да, верно. Можно ориентироваться по выписке. Либо обратиться в Контакт-центр.
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