ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:21
TASCOMBANK написав:
При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления.
Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.
dr_morgenstern
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:40
dr_morgenstern написав: TASCOMBANK написав:
При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления.
Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.
в выписке на тас24.юа они становятся не на английском (латинице), а на рус/укр языке
Vint
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:49
Vint написав: dr_morgenstern написав: TASCOMBANK написав:
При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления.
Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.
в выписке на тас24.юа они становятся не на английском (латинице), а на рус/укр языке
Да, верно. Можно ориентироваться по выписке. Либо обратиться в Контакт-центр.
TASCOMBANK
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:37
TASCOMBANK написав: dr_morgenstern написав:
В мае получил викенд-карту, сегодня перевел по п2п сумму на карту (через приложение монобанка), пришла смс о зачислении всей суммы на счет, в тас24 сумма видна, там же оформил перевод с гривневого счета на кредитный, после чего позвонили из банка и обрадовали, что операция неуспешна, тк деньги еще фактически к ним не зашли, проведутся в течение 3-х дней.
Это так и должно быть?
При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления. Операции с картой возможны моментально.
Прилагаю ссылку на Официальные правила зачисления и доступности средств:
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?61355
Это не алла
guntherhouse777
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:57
dr_morgenstern написав: TASCOMBANK написав:
При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления.
Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.
Как правило п2п проводят после 16:00 в тот же день, т.е. сейчас уже можно гасить, до 21:00 если сделать погашение пройдет сегодня
Chicheva
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