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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1804180518061807

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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  TASCOMBANK написав:При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления.

Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.
dr_morgenstern
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:40

  dr_morgenstern написав:
  TASCOMBANK написав:При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления.

Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.

в выписке на тас24.юа они становятся не на английском (латинице), а на рус/укр языке
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:49

  Vint написав:
  dr_morgenstern написав:
  TASCOMBANK написав:При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления.

Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.

в выписке на тас24.юа они становятся не на английском (латинице), а на рус/укр языке


Да, верно. Можно ориентироваться по выписке. Либо обратиться в Контакт-центр.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:37

  TASCOMBANK написав:
  dr_morgenstern написав:В мае получил викенд-карту, сегодня перевел по п2п сумму на карту (через приложение монобанка), пришла смс о зачислении всей суммы на счет, в тас24 сумма видна, там же оформил перевод с гривневого счета на кредитный, после чего позвонили из банка и обрадовали, что операция неуспешна, тк деньги еще фактически к ним не зашли, проведутся в течение 3-х дней.
Это так и должно быть?


При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления. Операции с картой возможны моментально.
Прилагаю ссылку на Официальные правила зачисления и доступности средств: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?61355

Это не алла
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

dr_morgenstern написав:
  TASCOMBANK написав:При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления.

Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.
Как правило п2п проводят после 16:00 в тот же день, т.е. сейчас уже можно гасить, до 21:00 если сделать погашение пройдет сегодня
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:10

Пролистал топик, нашёл про прямое зачисление СЕПом на кредитный счёт 2909 как резервный вариант погашения в крайний срок.
С реквизитами частично понятно, сам счёт в тас24 нашёл, инн надо указывать свой, судя по всему (не егрпоу банка, тк счёт не похож на транзитный), но что указать в назначении платежа, чтоб провелось нормально? Или есть ещё нюансы?
Просветите, плз. Можно в личку. Спасибо.
dr_morgenstern
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:03

  dr_morgenstern написав:Пролистал топик, нашёл про прямое зачисление СЕПом на кредитный счёт 2909 как резервный вариант погашения в крайний срок.
С реквизитами частично понятно, сам счёт в тас24 нашёл, инн надо указывать свой, судя по всему (не егрпоу банка, тк счёт не похож на транзитный), но что указать в назначении платежа, чтоб провелось нормально? Или есть ещё нюансы?
Просветите, плз. Можно в личку. Спасибо.

Если на свой счёт - то вместо едрпо банка нужно указывать свой ИНН, а получателя своё ФИО,
в назначении - "пополплнение собственного счёта" будет достаточно, вы же уже указали и себя как получателя и свой ин
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:20

проходит просто "погашение кредита"
v57
 
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