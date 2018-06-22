dr_morgenstern написав:В мае получил викенд-карту, сегодня перевел по п2п сумму на карту (через приложение монобанка), пришла смс о зачислении всей суммы на счет, в тас24 сумма видна, там же оформил перевод с гривневого счета на кредитный, после чего позвонили из банка и обрадовали, что операция неуспешна, тк деньги еще фактически к ним не зашли, проведутся в течение 3-х дней. Это так и должно быть?
Пролистал топик, нашёл про прямое зачисление СЕПом на кредитный счёт 2909 как резервный вариант погашения в крайний срок. С реквизитами частично понятно, сам счёт в тас24 нашёл, инн надо указывать свой, судя по всему (не егрпоу банка, тк счёт не похож на транзитный), но что указать в назначении платежа, чтоб провелось нормально? Или есть ещё нюансы? Просветите, плз. Можно в личку. Спасибо.
dr_morgenstern написав:Пролистал топик, нашёл про прямое зачисление СЕПом на кредитный счёт 2909 как резервный вариант погашения в крайний срок. С реквизитами частично понятно, сам счёт в тас24 нашёл, инн надо указывать свой, судя по всему (не егрпоу банка, тк счёт не похож на транзитный), но что указать в назначении платежа, чтоб провелось нормально? Или есть ещё нюансы? Просветите, плз. Можно в личку. Спасибо.
Если на свой счёт - то вместо едрпо банка нужно указывать свой ИНН, а получателя своё ФИО, в назначении - "пополплнение собственного счёта" будет достаточно, вы же уже указали и себя как получателя и свой ин