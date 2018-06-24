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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1805180618071808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:22

2XL
-72 это цветочки). У меня -309. Никакущая горячка отправила взять выписку в отделении. Там отнекивались типа не знаем, не умеем, но потом напечатали июнь месяц. Ужос, какое оно у них сырое...За границей платил карточкой, валютная сумма показана как грн. Почти по всем транзакциям считается 1% бонусов. В хваленые 2,3,4% попадают считанные операции. Двойные начисления, потом сторнирования...Опция отрицательных бонусов походу вообще непроработана. ТАС24, ТАС2ю показывают -309, выписка +309 (доступно к выплате в текущем месяце). Предправления на прессухе хвалила ТАС2ю...Госпади, оно походу еще более убогое чем тас24. Скачал только потому, что горячка рассказывала что бонусы можно смотреть только там. Андроид показывает аж 5 тыс скачиваний...
alex77
 
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