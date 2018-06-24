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-72 это цветочки). У меня -309. Никакущая горячка отправила взять выписку в отделении. Там отнекивались типа не знаем, не умеем, но потом напечатали июнь месяц. Ужос, какое оно у них сырое...За границей платил карточкой, валютная сумма показана как грн. Почти по всем транзакциям считается 1% бонусов. В хваленые 2,3,4% попадают считанные операции. Двойные начисления, потом сторнирования...Опция отрицательных бонусов походу вообще непроработана. ТАС24, ТАС2ю показывают -309, выписка +309 (доступно к выплате в текущем месяце). Предправления на прессухе хвалила ТАС2ю...Госпади, оно походу еще более убогое чем тас24. Скачал только потому, что горячка рассказывала что бонусы можно смотреть только там. Андроид показывает аж 5 тыс скачиваний...