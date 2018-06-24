2XL -72 это цветочки). У меня -309. Никакущая горячка отправила взять выписку в отделении. Там отнекивались типа не знаем, не умеем, но потом напечатали июнь месяц. Ужос, какое оно у них сырое...За границей платил карточкой, валютная сумма показана как грн. Почти по всем транзакциям считается 1% бонусов. В хваленые 2,3,4% попадают считанные операции. Двойные начисления, потом сторнирования...Опция отрицательных бонусов походу вообще непроработана. ТАС24, ТАС2ю показывают -309, выписка +309 (доступно к выплате в текущем месяце). Предправления на прессухе хвалила ТАС2ю...Госпади, оно походу еще более убогое чем тас24. Скачал только потому, что горячка рассказывала что бонусы можно смотреть только там. Андроид показывает аж 5 тыс скачиваний...
TASCOMBANK написав:При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления.
Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.
Как правило п2п проводят после 16:00 в тот же день, т.е. сейчас уже можно гасить, до 21:00 если сделать погашение пройдет сегодня
П2п из моно, отправленный в 15:30 пятницы (ушёл в тот же день по уверению службы поддержки), провёлся в тас только сегодня в первой половине дня, хотя предыдущие тестовые платежи проводились следующим оперднём (специально проверил по выписке в веб-версии тас24). Наверное в субботу, 23.06.2018, был не до конца операционный день
2XL написав:Таскомбанк, подскажите, каким образом мог образоваться минус 72 на бонусном счету? В этом месяце никаких возвратов по операциям не было, до этого картой давно не пользовался.
В период с 1 по 13 июня по Вашей карте кэш-бек начислялся не только за операции, проведенные за счет кредитного лимита, но и за счет собственных средств. Поэтому на данный момент Банк приводит начисление кэш-бека по Вашей карте в соответствие с условиями Акции. Приносим извинения за причиненные неудобства.
2XL написав:Таскомбанк, подскажите, каким образом мог образоваться минус 72 на бонусном счету? В этом месяце никаких возвратов по операциям не было, до этого картой давно не пользовался.
В период с 1 по 13 июня по Вашей карте кэш-бек начислялся не только за операции, проведенные за счет кредитного лимита, но и за счет собственных средств. Поэтому на данный момент Банк приводит начисление кэш-бека по Вашей карте в соответствие с условиями Акции. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Любезный, посмотрите внимательно. У меня на этой карте никогда собственных средств не было.
2XL написав:Таскомбанк, подскажите, каким образом мог образоваться минус 72 на бонусном счету? В этом месяце никаких возвратов по операциям не было, до этого картой давно не пользовался.
В период с 1 по 13 июня по Вашей карте кэш-бек начислялся не только за операции, проведенные за счет кредитного лимита, но и за счет собственных средств. Поэтому на данный момент Банк приводит начисление кэш-бека по Вашей карте в соответствие с условиями Акции. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Любезный, посмотрите внимательно. У меня на этой карте никогда собственных средств не было.
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