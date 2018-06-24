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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1805180618071808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:22

2XL
-72 это цветочки). У меня -309. Никакущая горячка отправила взять выписку в отделении. Там отнекивались типа не знаем, не умеем, но потом напечатали июнь месяц. Ужос, какое оно у них сырое...За границей платил карточкой, валютная сумма показана как грн. Почти по всем транзакциям считается 1% бонусов. В хваленые 2,3,4% попадают считанные операции. Двойные начисления, потом сторнирования...Опция отрицательных бонусов походу вообще непроработана. ТАС24, ТАС2ю показывают -309, выписка +309 (доступно к выплате в текущем месяце). Предправления на прессухе хвалила ТАС2ю...Госпади, оно походу еще более убогое чем тас24. Скачал только потому, что горячка рассказывала что бонусы можно смотреть только там. Андроид показывает аж 5 тыс скачиваний...
alex77
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:28

  Chicheva написав:
dr_morgenstern написав:
  TASCOMBANK написав:При Р2Р переводе средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления.

Спасибо за ответ. А как узнать когда именно средства будут доступны для операций по счету после фактического зачисления? Только звонком на горячую линию? В тас24 в упор не вижу, где это смотреть.
Как правило п2п проводят после 16:00 в тот же день, т.е. сейчас уже можно гасить, до 21:00 если сделать погашение пройдет сегодня

П2п из моно, отправленный в 15:30 пятницы (ушёл в тот же день по уверению службы поддержки), провёлся в тас только сегодня в первой половине дня, хотя предыдущие тестовые платежи проводились следующим оперднём (специально проверил по выписке в веб-версии тас24).
Наверное в субботу, 23.06.2018, был не до конца операционный день ;)

ЗЫ Благодарю за помощь всех отписавшихся.
dr_morgenstern
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:47

  2XL написав:Таскомбанк, подскажите, каким образом мог образоваться минус 72 на бонусном счету? В этом месяце никаких возвратов по операциям не было, до этого картой давно не пользовался.


В период с 1 по 13 июня по Вашей карте кэш-бек начислялся не только за операции, проведенные за счет кредитного лимита, но и за счет собственных средств.
Поэтому на данный момент Банк приводит начисление кэш-бека по Вашей карте в соответствие с условиями Акции. Приносим извинения за причиненные неудобства.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:58

если операция провелась по счёту сегодня
бонусы (на бонусном счёте) когда образовываются сеггодня или завтра и примерно в каком часу?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:23

  uaprofi написав:если операция провелась по счёту сегодня
бонусы (на бонусном счёте) когда образовываются сеггодня или завтра и примерно в каком часу?



Бонусы будут отображаться на счёте в день фактического проведения операции, приблизительно в 21:00.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

TASCOMBANK написав:
  2XL написав:Таскомбанк, подскажите, каким образом мог образоваться минус 72 на бонусном счету? В этом месяце никаких возвратов по операциям не было, до этого картой давно не пользовался.


В период с 1 по 13 июня по Вашей карте кэш-бек начислялся не только за операции, проведенные за счет кредитного лимита, но и за счет собственных средств.
Поэтому на данный момент Банк приводит начисление кэш-бека по Вашей карте в соответствие с условиями Акции. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Любезный, посмотрите внимательно. У меня на этой карте никогда собственных средств не было.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:50

  2XL написав:
TASCOMBANK написав:
  2XL написав:Таскомбанк, подскажите, каким образом мог образоваться минус 72 на бонусном счету? В этом месяце никаких возвратов по операциям не было, до этого картой давно не пользовался.


В период с 1 по 13 июня по Вашей карте кэш-бек начислялся не только за операции, проведенные за счет кредитного лимита, но и за счет собственных средств.
Поэтому на данный момент Банк приводит начисление кэш-бека по Вашей карте в соответствие с условиями Акции. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Любезный, посмотрите внимательно. У меня на этой карте никогда собственных средств не было.



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