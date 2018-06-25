Додано: Пон 25 чер, 2018 20:21

У меня Б5. Лимита 6000 совсем не хватает, 5-6 раз в месяц приходится идти пополнять.

По совету горячки, обратился в центральное отделение Киев чтоб повысить лимит хоть до 15000. В результате заполнили заявку и выдали еще одну Б5. Через 20минут пришела СМС что лимита на ней 0! При этом ни на работу, ни друзьям, ни мне никто не звонил. Данные по мне теже что и были на 1-ю карту.

Теперь у меня 2шт Б5, одна 0, вторая 6К лимит.

Скажите, какой смысл этих телодвижений - моих, горячки, оператора в отделении и наверное еще кого-то из ТАСа, какой смысл в еще 1м пластике без КЛ? Как все-таки получить кредлимт сопоставимый с конкурентами (Идея, Моно)?