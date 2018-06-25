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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1806180718081809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:54

  uaprofi написав:если операция провелась по счёту сегодня
бонусы (на бонусном счёте) когда образовываются сеггодня или завтра и примерно в каком часу?

работниги утверждают, что бонусы начисляются сразу же как только была проводка по счёту.
по факту могу заметить, что начисляются они у них по генератору случайного выбора
уже неоднократно ловил тазик на том, что бонусы вообще не начислялись, а проводка по счёту висела уже несколько дней
по звонку в кал ситуация исправляется, но если не увидеть и не позвонить, то бонусы уходят на комсомольские взносы :wink:
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deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:11

  deneg net написав:
  uaprofi написав:если операция провелась по счёту сегодня
бонусы (на бонусном счёте) когда образовываются сеггодня или завтра и примерно в каком часу?

работниги утверждают, что бонусы начисляются сразу же как только была проводка по счёту.
по факту могу заметить, что начисляются они у них по генератору случайного выбора
уже неоднократно ловил тазик на том, что бонусы вообще не начислялись, а проводка по счёту висела уже несколько дней
по звонку в кал ситуация исправляется, но если не увидеть и не позвонить, то бонусы уходят на комсомольские взносы :wink:

Это по Б5?
По вике вообще не проследить, всё на доверии)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:24

  Alex_ki написав:Удобно зимой лёд с лобового стекла чистить
Тут я так понимаю, только сидеть и ждать очередной волны, когда всем будут повышать кл..

А когда она, та волна?)
Никто не знает.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вчера зачем то списали 100 грн с плативки на погашение WC.
Все что должен был сам с утра загасил.
Странная какая то забота о клиенте.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:41

а что с бонусами? уже списали или то у меня какой-то глюк?

23.06 попытался снять бонусы, но пришла смс про отказ в операции
практически сразу перезвонили с ГЛ - типа по вашей операции пошел отказ, что вы делали?
говорю, хотел снять бонусы
да-да, говорят, уже видим, но, понимаете, бонусы начислены по акции, а средства от банка-эквайера еще не поступили, попробуйте снять 26-го

и вот сегодня, 26.06, захожу в тас24 и вижу на бонусах 0 целых 0 в периоде
за что хвататься, куда бежать?
собственно, вопрос к условной Зине...
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А какой смысл с б5 с лимитом 0грн? Там же кеш только с кердитных. Кашель лаврова. В июле закрою викенд и пошли они на йух с таким отношением к клиенту.
alex_b
 
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  #<1 ... 1806180718081809
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