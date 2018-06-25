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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 20:54
uaprofi написав:
если операция провелась по счёту сегодня
бонусы (на бонусном счёте) когда образовываются сеггодня или завтра и примерно в каком часу?
работниги утверждают, что бонусы начисляются сразу же как только была проводка по счёту.
по факту могу заметить, что начисляются они у них по генератору случайного выбора
уже неоднократно ловил тазик на том, что бонусы вообще не начислялись, а проводка по счёту висела уже несколько дней
по звонку в кал ситуация исправляется, но если не увидеть и не позвонить, то бонусы уходят на комсомольские взносы
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deneg net
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Додано: Пон 25 чер, 2018 22:11
deneg net написав: uaprofi написав:
если операция провелась по счёту сегодня
бонусы (на бонусном счёте) когда образовываются сеггодня или завтра и примерно в каком часу?
работниги утверждают, что бонусы начисляются сразу же как только была проводка по счёту.
по факту могу заметить, что начисляются они у них по генератору случайного выбора
уже неоднократно ловил тазик на том, что бонусы вообще не начислялись, а проводка по счёту висела уже несколько дней
по звонку в кал ситуация исправляется, но если не увидеть и не позвонить, то бонусы уходят на комсомольские взносы
Это по Б5?
По вике вообще не проследить, всё на доверии)
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mihasik
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:24
Alex_ki написав:
Удобно зимой лёд с лобового стекла чистить
Тут я так понимаю, только сидеть и ждать очередной волны, когда всем будут повышать кл..
А когда она, та волна?)
Никто не знает.)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:25
Вчера зачем то списали 100 грн с плативки на погашение WC.
Все что должен был сам с утра загасил.
Странная какая то забота о клиенте.
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Aps
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:41
а что с бонусами? уже списали или то у меня какой-то глюк?
23.06 попытался снять бонусы, но пришла смс про отказ в операции
практически сразу перезвонили с ГЛ - типа по вашей операции пошел отказ, что вы делали?
говорю, хотел снять бонусы
да-да, говорят, уже видим, но, понимаете, бонусы начислены по акции, а средства от банка-эквайера еще не поступили, попробуйте снять 26-го
и вот сегодня, 26.06, захожу в тас24 и вижу на бонусах 0 целых 0 в периоде
за что хвататься, куда бежать?
собственно, вопрос к условной Зине...
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vvs2k
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Додано: Вів 26 чер, 2018 10:39
А какой смысл с б5 с лимитом 0грн? Там же кеш только с кердитных. Кашель лаврова. В июле закрою викенд и пошли они на йух с таким отношением к клиенту.
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alex_b
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Додано: Вів 26 чер, 2018 11:41
TASCOMBANK написав: Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK,
в выписке по карточным операциям в tas2you веб-версии (думаю что в андроиде так же) время операции показывается по Гринвичу, т.е. +3часа к киевскому.
Т.е., если операция по карте была в 14.00 по киевскому времени, то в выписке она показывается как в 17.00.
Надо это исправить
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные. И если есть возможность, отправьте скриншот выписки.
Мы проверим информацию и исправим.
В личке со скринами из tas2you (неправильно) и tas24 (правильно)
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:23
vvs2k написав:
за что хвататься, куда бежать?
в общем, полазил по тас24 и тас2у, "вниматочно" вчитался в выписку по ощадному, а именно
Сплата винагороди за Програмою "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК" за 23.06.2018. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю.
покалькулировал...
таки да, всё нашлось, но осадок остался
в тас24 в истории платежей про тот самый вывод бонусов "Відмовлено", бо "Сума операції більша за залишок на бонусному рахунку"
при этом в тас2у пишут "Проведено" в тот же день
как я понял, бонусы на Бонусный счет начисляют в полную сумму и я эту сумму вижу в тас24, но позже с этой суммы снимают проценты
возможно, такая процедура тоже может приводить к отрицательным значениям бонусов...
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vvs2k
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Додано: Вів 26 чер, 2018 16:25
Aps написав:
Вчера зачем то списали 100 грн с плативки на погашение WC.
Все что должен был сам с утра загасил.
Странная какая то забота о клиенте.
..ТА ЖЕ ФИГНЯ...) ТОЛЬКО РАЗНИЦА ЧТО СПИСАЛИ С ДЕБЕТНОГО WC НА КРЕДИТНЫЙ...) ЗАЧЕМ ? НЕПОНЯТНО , ВИДИМО РЕШИЛИ ЧТО КЛИЕНТ НЕ БУДЕТ ГАСИТЬ ЧТО ЛИ ...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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