Додано: Вів 26 чер, 2018 12:23

vvs2k написав: за что хвататься, куда бежать? за что хвататься, куда бежать?

Сплата винагороди за Програмою "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК" за 23.06.2018. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю.

в общем, полазил по тас24 и тас2у, "вниматочно" вчитался в выписку по ощадному, а именнопокалькулировал...таки да, всё нашлось, но осадок осталсяв тас24 в истории платежей про тот самый вывод бонусов "Відмовлено", бо "Сума операції більша за залишок на бонусному рахунку"при этом в тас2у пишут "Проведено" в тот же денькак я понял, бонусы на Бонусный счет начисляют в полную сумму и я эту сумму вижу в тас24, но позже с этой суммы снимают процентывозможно, такая процедура тоже может приводить к отрицательным значениям бонусов...