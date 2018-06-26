Тю, вы же сами писали лайфхак, что можно и 30
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:07
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:38
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Можно и после 18-00, я это писал. Они тогда и хоть и не придут на счёт но и не сгорят. 30-го можно было бы если 30был последний рабочий. Сгорят баллы сегодня примерно в 21
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пришел КБ по Вике
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:32
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:11
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Продолжение В5, отрицательные бонусы по кешбеку.
ТАС24 оперативно допилили, чтоб юзеров не раздражал минусовыми бонусами. Показывает просто 0. А в ТАС2ю бонусы таки минусовые...Потихоньку гасятся следующими кэшбеками.
Вот такой диод квартальный. Что юзеры не успели снять, идет на пирожене. Но вдруг у юзера нарисовался минус, банк не забудет не простит.
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