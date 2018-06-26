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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:07
Faceless написав:
Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит
Тю, вы же сами писали лайфхак, что можно и 30
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:38
Stringer написав: Faceless написав:
Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит
Тю, вы же сами писали лайфхак, что можно и 30
Можно и после 18-00, я это писал. Они тогда и хоть и не придут на счёт но и не сгорят. 30-го можно было бы если 30был последний рабочий. Сгорят баллы сегодня примерно в 21
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Faceless
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41
Пришел КБ по Вике
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Alex_ki
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:32
Faceless написав:
Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит
Сами же выплачивают. Уже капнул по WC.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:51
BBC написав: Faceless написав:
Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит
Сами же выплачивают. Уже капнул по WC.
Напоминают за б5
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Alex_ki
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:11
Продолжение В5, отрицательные бонусы по кешбеку.
ТАС24 оперативно допилили, чтоб юзеров не раздражал минусовыми бонусами. Показывает просто 0. А в ТАС2ю бонусы таки минусовые...Потихоньку гасятся следующими кэшбеками.
Вот такой диод квартальный. Что юзеры не успели снять, идет на пирожене. Но вдруг у юзера нарисовался минус, банк не забудет не простит.
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alex77
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:02
Виплатили кешбек по Вікенду.Завантажив виписку по кредиту за період 01.06-27.06 і порахував скільки мав би отримати. Різниця майже 10%. Кешбек виплачується по вже проведеним операціям в поточному місяці, правильно?
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Haza
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:10
Haza написав:
Виплатили кешбек по Вікенду.Завантажив виписку по кредиту за період 01.06-27.06 і порахував скільки мав би отримати. Різниця майже 10%. Кешбек виплачується по вже проведеним операціям в поточному місяці, правильно?
Так, все вірно.
Опишіть, будь ласка, проблему більш детально в особистих повідомленнях, та залиште Ваші контантактні дані для перевірки.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:25
Haza написав:
Виплатили кешбек по Вікенду.Завантажив виписку по кредиту за період 01.06-27.06 і порахував скільки мав би отримати. Різниця майже 10%. Кешбек виплачується по вже проведеним операціям в поточному місяці, правильно?
А по Б5 за останні кілька днів наче більше виплатили ніж потрібно
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Haza
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