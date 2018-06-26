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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1807180818091810

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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:07

  Faceless написав:Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит

Тю, вы же сами писали лайфхак, что можно и 30
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Stringer написав:
  Faceless написав:Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит

Тю, вы же сами писали лайфхак, что можно и 30
Можно и после 18-00, я это писал. Они тогда и хоть и не придут на счёт но и не сгорят. 30-го можно было бы если 30был последний рабочий. Сгорят баллы сегодня примерно в 21
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пришел КБ по Вике
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:32

  Faceless написав:Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит

Сами же выплачивают. Уже капнул по WC.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

BBC написав:
  Faceless написав:Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит

Сами же выплачивают. Уже капнул по WC.
Напоминают за б5
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Продолжение В5, отрицательные бонусы по кешбеку.
ТАС24 оперативно допилили, чтоб юзеров не раздражал минусовыми бонусами. Показывает просто 0. А в ТАС2ю бонусы таки минусовые...Потихоньку гасятся следующими кэшбеками.
Вот такой диод квартальный. Что юзеры не успели снять, идет на пирожене. Но вдруг у юзера нарисовался минус, банк не забудет не простит.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:02

Виплатили кешбек по Вікенду.Завантажив виписку по кредиту за період 01.06-27.06 і порахував скільки мав би отримати. Різниця майже 10%. Кешбек виплачується по вже проведеним операціям в поточному місяці, правильно?
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:10

  Haza написав:Виплатили кешбек по Вікенду.Завантажив виписку по кредиту за період 01.06-27.06 і порахував скільки мав би отримати. Різниця майже 10%. Кешбек виплачується по вже проведеним операціям в поточному місяці, правильно?



Так, все вірно.

Опишіть, будь ласка, проблему більш детально в особистих повідомленнях, та залиште Ваші контантактні дані для перевірки.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:25

  Haza написав:Виплатили кешбек по Вікенду.Завантажив виписку по кредиту за період 01.06-27.06 і порахував скільки мав би отримати. Різниця майже 10%. Кешбек виплачується по вже проведеним операціям в поточному місяці, правильно?

А по Б5 за останні кілька днів наче більше виплатили ніж потрібно
Haza
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