Тю, вы же сами писали лайфхак, что можно и 30
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:07
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:38
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Можно и после 18-00, я это писал. Они тогда и хоть и не придут на счёт но и не сгорят. 30-го можно было бы если 30был последний рабочий. Сгорят баллы сегодня примерно в 21
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пришел КБ по Вике
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:32
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:11
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Продолжение В5, отрицательные бонусы по кешбеку.
ТАС24 оперативно допилили, чтоб юзеров не раздражал минусовыми бонусами. Показывает просто 0. А в ТАС2ю бонусы таки минусовые...Потихоньку гасятся следующими кэшбеками.
Вот такой диод квартальный. Что юзеры не успели снять, идет на пирожене. Но вдруг у юзера нарисовался минус, банк не забудет не простит.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:02
Виплатили кешбек по Вікенду.Завантажив виписку по кредиту за період 01.06-27.06 і порахував скільки мав би отримати. Різниця майже 10%. Кешбек виплачується по вже проведеним операціям в поточному місяці, правильно?
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:10
Так, все вірно.
Опишіть, будь ласка, проблему більш детально в особистих повідомленнях, та залиште Ваші контантактні дані для перевірки.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:25
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:33
Я начинающий пользователь Б5
Скажите, а если сегодня перебросил вот только что (17:20), уже сгорел или еще нет? Я часть перебрасывал ранее, а это "добросил" оставшееся?
Как-то забегался и забыл.
И еще вопрос. Вот если картой пользоваться с 28 по 30-е июня, проведется же уже 2 июля, верно? Т.е. можно смело пользоваться, кешбек не пропадет, верно?
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