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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1808180918101811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:35

  Faceless написав:Можно и после 18-00, я это писал. Они тогда и хоть и не придут на счёт но и не сгорят. 30-го можно было бы если 30был последний рабочий. Сгорят баллы сегодня примерно в 21


А можно чуть подробнее, для тех, кто недавно подключился?
Что происходит, если поздно хватились, и до какого времени надо в последний рабочий день это делать, чтобы гарантированно успеть?
Я спросил, потому что сегодня еще допроводились операции.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Искатель написав:
  Faceless написав:Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит


Я начинающий пользователь Б5 :)
Скажите, а если сегодня перебросил вот только что (17:20), уже сгорел или еще нет? Я часть перебрасывал ранее, а это "добросил" оставшееся?
Как-то забегался и забыл.

И не сгорит и выплатят сегодня


Искатель написав:И еще вопрос. Вот если картой пользоваться с 28 по 30-е июня, проведется же уже 2 июля, верно? Т.е. можно смело пользоваться, кешбек не пропадет, верно?

Проведется в июле (или 2 или позже), ничего не пропадет
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:47

Искатель Безликий тут раньше писал, что до 21-00 в последний рабочий день квартала ещё можно перевести, и они не сгорят.
Все сегодняшние и последующие траты проведутся не ранее 2 числа
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:58

Faceless и Stringer, спасибо, ребята!

Как же хорошо, что есть этот форум, где можно задать вопросы...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:30

Кстати, даже покупки за 25-26 число проведены сегодня, но бонусы будут начислены не сегодня, а только в понедельник. По ходу, чтоб народ не лоханулся и успел их вывести. А заказать выплату можно сегодня до 21.00 :wink:
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deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:41

Кто попадал тут на выплату депо в выходные?
Скинут на карту, или только в понедельник?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:51

  deneg net написав:Кстати, даже покупки за 25-26 число проведены сегодня, но бонусы будут начислены не сегодня, а только в понедельник. По ходу, чтоб народ не лоханулся и успел их вывести. А заказать выплату можно сегодня до 21.00 :wink:

Навіть покупки від 21 червня без нарахований бонусів
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, если гасить Б5 с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:55

ukrprom2014
вход на Б5 без комиса
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG
deneg net
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  #<1 ... 1808180918101811
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