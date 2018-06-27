А можно чуть подробнее, для тех, кто недавно подключился?
Что происходит, если поздно хватились, и до какого времени надо в последний рабочий день это делать, чтобы гарантированно успеть?
Я спросил, потому что сегодня еще допроводились операции.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:35
А можно чуть подробнее, для тех, кто недавно подключился?
Что происходит, если поздно хватились, и до какого времени надо в последний рабочий день это делать, чтобы гарантированно успеть?
Я спросил, потому что сегодня еще допроводились операции.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
И не сгорит и выплатят сегодня
Проведется в июле (или 2 или позже), ничего не пропадет
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:47
Искатель Безликий тут раньше писал, что до 21-00 в последний рабочий день квартала ещё можно перевести, и они не сгорят.
Все сегодняшние и последующие траты проведутся не ранее 2 числа
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:58
Faceless и Stringer, спасибо, ребята!
Как же хорошо, что есть этот форум, где можно задать вопросы...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:30
Кстати, даже покупки за 25-26 число проведены сегодня, но бонусы будут начислены не сегодня, а только в понедельник. По ходу, чтоб народ не лоханулся и успел их вывести. А заказать выплату можно сегодня до 21.00
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:41
Кто попадал тут на выплату депо в выходные?
Скинут на карту, или только в понедельник?
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:51
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите, если гасить Б5 с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:55
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вход на Б5 без комиса
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