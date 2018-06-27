Додано: Сер 27 чер, 2018 19:41

Кто попадал тут на выплату депо в выходные?

Скинут на карту, или только в понедельник?

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