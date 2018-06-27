tatmech
Похоже вы не разобрались до конца. Так и должно быть - в 21 час вчера начислились новые бонусы, которые теперь сгорят вечером 28 сентября.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 13:12
tatmech
Похоже вы не разобрались до конца. Так и должно быть - в 21 час вчера начислились новые бонусы, которые теперь сгорят вечером 28 сентября.
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